Uyuşturucu, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarıyla aranan Valmir Berisha İzmir'de yakalandı

Valmir Berisha'nın yakalanması

İçişleri Bakanlığı, Almanya adli makamlarınca 'Uyuşturucu Madde Ticareti, Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma' suçlarından difüzyonla uluslararası seviyede aranan Valmir Berisha'nın İzmir'de yakalandığını duyurdu.

Paylaşımda, operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinasyonunda; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğü belirtildi.

soruşturmanın kapsamı:

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Berisha hakkında Almanya adli makamlarınca yöneltilen suçlamalar Uyuşturucu Madde Ticareti, Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma olarak kaydedildi. Şahıs, difüzyonla uluslararası arama listesine alınmıştı.

kamu açıklaması ve tebrik:

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımında, "Kahraman polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

ALMANYA ADLİ MAKAMLARINCA ULUSLARARASI SEVİYEDE ARANAN VALMİR BERİSHA, İZMİR'DE YAKALANDI