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Uyuşturucu, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarıyla aranan Valmir Berisha İzmir'de yakalandı

Almanya tarafından difüzyonla aranan Valmir Berisha, İzmir'de yakalandı; operasyonu Emniyet Interpol Daire Başkanlığı ve MİT koordinasyonunda İzmir ekipleri yürüttü.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 12:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Uyuşturucu, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarıyla aranan Valmir Berisha İzmir'de yakalandı

Valmir Berisha'nın yakalanması

İçişleri Bakanlığı, Almanya adli makamlarınca 'Uyuşturucu Madde Ticareti, Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma' suçlarından difüzyonla uluslararası seviyede aranan Valmir Berisha'nın İzmir'de yakalandığını duyurdu.

Paylaşımda, operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinasyonunda; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğü belirtildi.

soruşturmanın kapsamı:

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Berisha hakkında Almanya adli makamlarınca yöneltilen suçlamalar Uyuşturucu Madde Ticareti, Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma olarak kaydedildi. Şahıs, difüzyonla uluslararası arama listesine alınmıştı.

kamu açıklaması ve tebrik:

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımında, "Kahraman polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

ALMANYA ADLİ MAKAMLARINCA ULUSLARARASI SEVİYEDE ARANAN VALMİR BERİSHA, İZMİR&#039;DE YAKALANDI

ALMANYA ADLİ MAKAMLARINCA ULUSLARARASI SEVİYEDE ARANAN VALMİR BERİSHA, İZMİR'DE YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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