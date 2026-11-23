Kemah'ta arkeolojik keşif

Erzincan'ın Kemah ilçesinde sürdürülen Tarihi Erzincan Arkeopark Projesi kapsamında gerçekleştirilen kazılarda, 2'si mumyalı 18 mezar gün yüzüne çıkarıldı. Buluntuların, bölgenin siyasi ve kültürel tarihine ilişkin önemli veriler sağlayacağı, özellikle Mengücekli hanedanının araştırılmasında katkı sunacağı belirtiliyor.

kazı alanında neler bulundu:

EBYÜ Öğretim Üyesi ve Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Gül'ün aktardığına göre, Behramşah Zaviyesi'nde tespit edilen mezarların yanı sıra Sancaktar Türbesi ve Akıt Mezar çevresinde de tarihsel nitelikte bulgular elde edildi. Bulguların taşıdığı detaylar, mezarların işlevi ve dönemi hakkında yeni değerlendirmelere olanak tanıyabilir.

proje ve akademik katkı:

Prof. Dr. Gül, üniversitenin akademik birikimiyle projeye sunduğu katkıların, bölgenin tarihi mirasının araştırılması ve korunması açısından önem taşıdığını vurguladı. Kemah Sultan Melik Türbesi ve çevresindeki restorasyon çalışmaları devam ederken, arkeolojik verilerin kayıt altına alınması ve analizleri sürdürülüyor.

hedefler ve zaman çizelgesi:

Proje kapsamında tarihi yapıların korunup restore edilerek açık hava müzesi anlayışıyla ziyaretçilere sunulması hedefleniyor. Gül, projenin tamamlanmasıyla mevcut turist sayısına ilave olarak yılda yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçinin Erzincan'a gelmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Ayrıca Eski Erzincan bölgesindeki arkeolojik kazıların 2027 yılında hızlandırılmasının planlandığı ifade edildi.

Yürütülen çalışmalar, bölgenin arkeolojik verilerini sistematik şekilde ortaya koymayı ve Erzincan'ın kültür turizmi potansiyelini artırmayı amaçlıyor. Ortaya çıkan mezarlar ve diğer bulgular, önümüzdeki dönemde yapılacak detaylı analizlerle daha net bir tarihsel çerçeveye oturtulacak.

ERZİNCAN'IN KEMAH İLÇESİNDE YÜRÜTÜLEN TARİHİ ERZİNCAN ARKEOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KAZILARDA, 2'Sİ MUMYALI 18 MEZAR GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI