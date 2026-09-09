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Kemah'ta nadir görülen fındık üretimi hasatla taçlandı

Erzincan'ın Kemah ilçesinde nadir görülen fındık üretimi, Kaymakam Resul Tutay'ın katıldığı hasatla gündeme geldi; üretici çeşitliliğin önemini vurguladı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 07:43

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EDİTÖR: Aslı Han

Kemah'ta nadir görülen fındık üretimi hasatla taçlandı

Kemah'ta fındık hasadı:

Erzincan'ın Kemah ilçesinde nadir rastlanan fındık üretimi, yerel tarımsal çeşitlilik açısından dikkat çekiyor. Gökkaya köyü Gökdere mezrasındeki alanları ziyaret eden yetkililer, üretimin bölgeye yeni bir örnek oluşturduğunu kaydetti.

Kaymakamın ziyaretinde:

Kemah Kaymakamı Resul Tutay, köyde vatandaşlarla bir araya geldi ve fındık yetiştiriciliği yapan üretici Şahin Çulfanın bahçesine giderek hasada katıldı. Hasada aktif olarak katılım, üretimin yerel ekonomik hayattaki yerini somutlaştırdı.

Çiftçilik ve hayvancılık örneği:

Fındık üretiminin yaygın olmadığı ilçede bu uygulamanın farklı tarımsal faaliyetlere örnek teşkil ettiği belirtildi. Ziyaretin devamında Kaymakam Tutay, büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü işletmeyi gezdi ve işletme sahibi Şahin Çulfa'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tutay, üreticiye bereketli ve verimli bir sezon temennisinde bulundu.

ERZİNCAN’IN KEMAH İLÇESİNDE NADİR GÖRÜLEN FINDIK ÜRETİMİ DİKKAT ÇEKİYOR

ERZİNCAN’IN KEMAH İLÇESİNDE NADİR GÖRÜLEN FINDIK ÜRETİMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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