Kemah'ta nadir görülen fındık üretimi hasatla taçlandı

Kemah'ta fındık hasadı:

Erzincan'ın Kemah ilçesinde nadir rastlanan fındık üretimi, yerel tarımsal çeşitlilik açısından dikkat çekiyor. Gökkaya köyü Gökdere mezrasındeki alanları ziyaret eden yetkililer, üretimin bölgeye yeni bir örnek oluşturduğunu kaydetti.

Kaymakamın ziyaretinde:

Kemah Kaymakamı Resul Tutay, köyde vatandaşlarla bir araya geldi ve fındık yetiştiriciliği yapan üretici Şahin Çulfanın bahçesine giderek hasada katıldı. Hasada aktif olarak katılım, üretimin yerel ekonomik hayattaki yerini somutlaştırdı.

Çiftçilik ve hayvancılık örneği:

Fındık üretiminin yaygın olmadığı ilçede bu uygulamanın farklı tarımsal faaliyetlere örnek teşkil ettiği belirtildi. Ziyaretin devamında Kaymakam Tutay, büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü işletmeyi gezdi ve işletme sahibi Şahin Çulfa'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tutay, üreticiye bereketli ve verimli bir sezon temennisinde bulundu.

ERZİNCAN’IN KEMAH İLÇESİNDE NADİR GÖRÜLEN FINDIK ÜRETİMİ DİKKAT ÇEKİYOR