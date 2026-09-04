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Kemaliye kaymakamı Arıkan köyde halkın taleplerini dinledi

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, kurum amirleriyle Yıldızlı köyünü ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi ve vatandaşların taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:07

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EDİTÖR: Aslı Han

Kemaliye kaymakamı Arıkan köyde halkın taleplerini dinledi

Kemaliye kaymakamı Arıkan'ın Yıldızlı köyü ziyareti

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte Yıldızlı köyünü ziyaret etti. Ziyarette köyde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı, köyün genel durumu ve öncelikli ihtiyaçlar yerinde değerlendirildi.

yerinde inceleme ve kurum değerlendirmeleri:

Kaymakam Arıkan ve ilçe yöneticileri, köydeki hizmetlerin yürütülme biçimini ve devam eden projelerin ilerleyişini inceledi. Yetkililer, tespit edilen öncelikler doğrultusunda gerekli koordinasyonun sağlanacağını ifade etti.

vatandaş talepleri ve yönlendirmeler:

Ziyaret sırasında vatandaşların talep ve sorunları dinlendi; Arıkan, halkla bir süre sohbet ederek iletilen taleplerin ilgili kurumlarca değerlendirilmesi ve takip edilmesi konusunda bilgi aldı. Ziyaret, yerel yönetim ile köy halkı arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve hizmetlerin yerinde takibine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

KEMALİYE KAYMAKAMI ARIKAN, YILDIZLI KÖYÜNÜ ZİYARET ETTİ

KEMALİYE KAYMAKAMI ARIKAN, YILDIZLI KÖYÜNÜ ZİYARET ETTİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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