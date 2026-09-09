Kemaliye yollarında doğalgaz çalışmaları hız kesmiyor

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde doğalgaz altyapısının kurulumuna yönelik saha çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar, ilçenin doğal gazla buluşturulması hedefiyle planlandığı şekilde yürütülüyor ve ekipler sahada yoğun bir tempo ile görev yapıyor.

çalışmanın kapsamı:

Saha ekipleri, kazı yapılan bölgelerde ulaşımın daha rahat ve güvenli sağlanabilmesi için malzeme serimi, silindirle sıkıştırma, yıkama ve süpürme gibi bir dizi gerekli müdahaleyi gerçekleştiriyor. Bu işlemler, altyapı çalışmaları sırasında yol yüzeylerinin kullanışlılığını korumayı amaçlıyor.

ulaşım ve güvenlik önlemleri:

Yetkililer, çalışmaların vatandaşların günlük ulaşımını en az etkileyecek şekilde yürütüldüğünü belirtti; ekiplerin sahada aralıksız görev yaptığı ve çalışma alanlarının ulaşım açısından daha kullanışlı hale getirilmesinin doğalgaz altyapı çalışmaları tamamlanana kadar sürdürüleceği kaydedildi. Ayrıca, sahadaki düzenlemeler ve temizlik çalışmalarıyla güvenli geçişler sağlanmaya çalışılıyor.

Yetkililer, çalışma sürecinde gösterilen anlayış ve sabır nedeniyle başta sürücüler olmak üzere tüm vatandaşlara teşekkür etti.

KEMALİYE'DE DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR