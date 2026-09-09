Dolar 48,4691 +0,03%
Euro 56,4278 +0,18%
Bist 14.405,25 +1,79%
Altın Gram 6.903,50 -0,20%
EUR/USD 1,1639 +0,08%
Brent Petrol 99,01 +1,11%
--°

Kemaliye yollarında doğalgaz çalışmaları hız kesmiyor

Kemaliye'de doğalgaz altyapı çalışmaları sürüyor; ekipler kazı alanlarında malzeme serimi, sıkıştırma, yıkama ve süpürme yaparak ulaşımı kolaylaştırıyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 07:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kemaliye yollarında doğalgaz çalışmaları hız kesmiyor

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde doğalgaz altyapısının kurulumuna yönelik saha çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar, ilçenin doğal gazla buluşturulması hedefiyle planlandığı şekilde yürütülüyor ve ekipler sahada yoğun bir tempo ile görev yapıyor.

çalışmanın kapsamı:

Saha ekipleri, kazı yapılan bölgelerde ulaşımın daha rahat ve güvenli sağlanabilmesi için malzeme serimi, silindirle sıkıştırma, yıkama ve süpürme gibi bir dizi gerekli müdahaleyi gerçekleştiriyor. Bu işlemler, altyapı çalışmaları sırasında yol yüzeylerinin kullanışlılığını korumayı amaçlıyor.

ulaşım ve güvenlik önlemleri:

Yetkililer, çalışmaların vatandaşların günlük ulaşımını en az etkileyecek şekilde yürütüldüğünü belirtti; ekiplerin sahada aralıksız görev yaptığı ve çalışma alanlarının ulaşım açısından daha kullanışlı hale getirilmesinin doğalgaz altyapı çalışmaları tamamlanana kadar sürdürüleceği kaydedildi. Ayrıca, sahadaki düzenlemeler ve temizlik çalışmalarıyla güvenli geçişler sağlanmaya çalışılıyor.

Yetkililer, çalışma sürecinde gösterilen anlayış ve sabır nedeniyle başta sürücüler olmak üzere tüm vatandaşlara teşekkür etti.

KEMALİYE&#039;DE DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

KEMALİYE'DE DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kemah'ta Konuksever köyünde asfalt çalışmalarıyla ulaşım iyileştiriliyor
images

Erzincan ve Refahiye'de üç yıllık orman bütçesi hazırlıkları tamamlandı
images

Kemah'ta nadir görülen fındık üretimi hasatla taçlandı
images

Erzincan fidanlığında 2026 üretim programı saha denetimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İnegöl'de kapsamlı asayiş uygulaması: 1.412 kişinin sorgusu yapıldı

Çatı katında eşinin başından ayrılmayan baykuşa yardım eli uzandı

Samandağ'da tamirhanede motor patlamasında 13 yaşındaki çırak yaşamını yitirdi

Kozan'dan başlayıp İmamoğlu ve Aladağ'a yayılan yangına havadan müdahale yeniden başladı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali