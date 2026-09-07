Kemaliye'de 517 basamaklı via ferrata parkuru adrenalin tutkunlarını çekiyor

Kemaliye'nin sarp kayalıklarına inşa edilen sıra dışı tırmanış rotası

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde, sarp kayalıkların üzerine oluşturulan ve tırmanış meraklıları için yeni bir çekim merkezi haline gelen via ferrata parkuru, bölgeyi macera sporlarının önemli duraklarından biri yaptı. Yerli ve yabancı sporcuların hedefi olan parkur, ziyaretçilere hem zorlu bir rota hem de benzersiz manzara deneyimi sunuyor.

rota ve teknik özellikleri:

Parkur, kayalıklar üzerine monte edilen ve toplam 517 demir basamaktan oluşan bir demir yol şeklinde tasarlandı. Yaklaşık 2200 rakım seviyesindeki bir alanda, 600 metre yüksekliğe sahip sarp kayalıklar boyunca ilerleyen rota, sabit atlama rampası olan "Cennete Açılan Kapı"ya ulaşmak için de kullanılıyor. Bu özellikleriyle hem tırmanış hem de wingsuit gibi hava sporları için uygun erişim sağlıyor.

uluslararası ilgi ve ziyaretçi deneyimleri:

Son iki yılda parkur, başta Almanya ve Amerika olmak üzere Şili, Meksika, İtalya, Avustralya, Macaristan ve Avusturya'dan gelen adrenalin tutkunlarını ağırladı. Ziyaretçiler, zorlu etaplarda güvenlik önlemleriyle birlikte heyecan dolu anlar yaşarken, bölgenin doğal dokusu ve panoramik görüntüleri de övgü topluyor.

Yerel yetkililer ve sporcular, kemaliye via ferrata'sının hem turizm hem de spor altyapısı açısından önemine dikkat çekiyor; rotanın doğru işaretlenmesi ve güvenlik standartlarının korunmasının, bölgeye yönelik ilgiyi artırdığı belirtiliyor. Maceraseverler için hem teknik beceri gerektiren hem de görsel açıdan tatmin edici bir seçenek sunan parkur, ilçenin tanıtımına da katkı sağlıyor.

TÜRKİYE’DE TEK KEMALİYE’DE BULUNAN "VİA FERRATA" PARKURU ADRENALİN TUTKUNLARININ ROTASI OLDU