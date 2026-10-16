Kemaliye'de dolu ve sağanak heyelanı tetikledi, ekipler seferber

olayın görünümü:

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, bazı bölgelerde heyelanlara ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı. İlçe genelinde yoğun yağışın ardından özellikle Bahçe Mahallesi ile köprü ve tünel güzergâhlarında toprak kaymaları görüldü.

oluşan hasar ve riskler:

Yağış sonucu meydana gelen heyelanlar ulaşımda aksamalara neden olurken, bazı iş yerleri su aldı. Bölgede güvenlik riski taşıyan noktalar tespit edilerek öncelik sırasına göre müdahale planları oluşturuldu.

müdahale çalışmaları:

Kemaliye Belediyesi ekipleri ve ilgili birimler, heyelanların oluştuğu güzergâhlarda ve su baskını yaşanan iş yerlerinde çalışmalara başladı. Ekipler yolların açılması, tahliye gereken alanların belirlenmesi ve tıkanan drenajların temizlenmesi gibi müdahaleleri koordineli şekilde sahada sürdürüyor.

Yetkililer, ilçe genelindeki olumsuzlukların giderilmesi ve vatandaşların can ile mal güvenliğinin korunması amacıyla ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

KEMALİYE’DE DOLU VE SAĞANAK NEDENİYLE HEYELAN VE SU BASKINLARI YAŞANDI