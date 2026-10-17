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Kemaliye'de sağanak sonrası seferberlik: kapalı yollar açıldı, hayat normale dönüyor

Kemaliye'de sağanak ve dolu sonrası oluşan heyelan, toprak kayması ve su baskınlarına 10 iş makinesi ve ekip müdahale etti; can kaybı yok.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 08:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Kemaliye'de sağanak sonrası seferberlik: kapalı yollar açıldı, hayat normale dönüyor

Kemaliye'de müdahale çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde etkili olan şiddetli dolu ve sağanağın ardından oluşan heyelan, toprak kayması ve su baskınlarına ekipler anında müdahale etti. İlçe yönetimi ve ilgili kurumlar koordineli çalışmayla olumsuzlukların giderilmesine odaklandı.

Müdahale ekipleri ve kullanılan araçlar:

Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca yaptığı açıklamada, ilçede yürütülen çalışmalarda Kemaliye Kaymakamlığı, Erzincan İl Özel İdaresi, Karayolları 166. Şube Şefliği ile bölgedeki Özkar ve Enerya firmalarının destek verdiğini belirtti. Sahada toplam 5 JCB, 3 yükleyici ve 2 greyder olmak üzere 10 iş makinesinin görev aldığı bildirildi.

Ulaşım, temizlik ve hasar giderme çalışmaları:

Atmaca, heyelan nedeniyle kapanan yolların ekiplerce açıldığını, su baskınlarına müdahale edildiğini ve yağışın yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi için yoğun çalışmaların sürdüğünü aktardı. İlçenin farklı noktalarında temizlik ve çevre düzenleme faaliyetlerinin devam ettiği ifade edildi.

Can kaybı yaşanmadığı ve ilçe genelinde hayatın normal seyrinde devam ettiği bilgisi verildi. Atmaca, çalışmalara destek veren kurum ve kuruluşlara ile sahada görev yapan personele teşekkür ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

KEMALİYE’DE SAĞANAK VE DOLUNUN ARDINDAN YOLLAR YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

KEMALİYE’DE SAĞANAK VE DOLUNUN ARDINDAN YOLLAR YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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