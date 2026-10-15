Kemerburgaz'da çatıda mahsur kalan vatandaşı Jandarma sualtı ekibi botla kurtardı

Kurtarma operasyonu:

Dün akşam yoğun yağışın etkili olduğu Eyüpsultan Kemerburgaz'da bir villanın zemin katı suyla doldu. Binanın çatısına çıkan bir vatandaş, su seviyesinin yükselmesiyle burada mahsur kaldı.

Müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri, botla bölgeye ulaştı. Ekipler çatıdaki vatandaşı botla yanlarına alarak güvenli şekilde indirip tahliye etti.

Görüntüler ve sonrası:

Kurtarılma anı çevredeki görüntülere yansıdı. Ekiplerin müdahalesi güvenli tahliyeyle sonuçlanırken, olay yerinde çalışmalar ve bölgede oluşan su baskını riskine ilişkin değerlendirmeler devam ediyor.

Kemerburgaz'da villanın çatısında mahsur kalan vatandaş jandarma tarafından böyle kurtarıldı