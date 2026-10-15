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Kemerburgaz'da çatıda mahsur kalan vatandaşı Jandarma sualtı ekibi botla kurtardı

Eyüpsultan Kemerburgaz'da su baskını sonrası çatıda kalan kişi, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin bot müdahalesiyle güvenli şekilde indirildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kemerburgaz'da çatıda mahsur kalan vatandaşı Jandarma sualtı ekibi botla kurtardı

Kurtarma operasyonu:

Dün akşam yoğun yağışın etkili olduğu Eyüpsultan Kemerburgaz'da bir villanın zemin katı suyla doldu. Binanın çatısına çıkan bir vatandaş, su seviyesinin yükselmesiyle burada mahsur kaldı.

Müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri, botla bölgeye ulaştı. Ekipler çatıdaki vatandaşı botla yanlarına alarak güvenli şekilde indirip tahliye etti.

Görüntüler ve sonrası:

Kurtarılma anı çevredeki görüntülere yansıdı. Ekiplerin müdahalesi güvenli tahliyeyle sonuçlanırken, olay yerinde çalışmalar ve bölgede oluşan su baskını riskine ilişkin değerlendirmeler devam ediyor.

Kemerburgaz&#039;da villanın çatısında mahsur kalan vatandaş jandarma tarafından böyle...

Kemerburgaz'da villanın çatısında mahsur kalan vatandaş jandarma tarafından böyle kurtarıldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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