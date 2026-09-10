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Kendi kışlığını kendisi üretiyor: tarhana ve kurutmalarda kuşak emeği

Eskişehirli Saadet Arda, 15 yaşından beri tarhana, turşu, makarna ve sebze kurutmaları yaparak iki aileye yetecek kışlık üretiyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:06

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kendi kışlığını kendisi üretiyor: tarhana ve kurutmalarda kuşak emeği

Eskişehir'de kışlıklarını kendisi hazırlayan kadın

Eskişehir'de yaşayan Saadet Arda, her yıl tarhana, turşu, makarna, biber, kabak ve patlıcan kurutma gibi kışlık ihtiyacının neredeyse tamamını kendisi üretiyor. Anne ve babasını çocuk yaşlarda kaybeden Arda, bu düzeni yaklaşık 15 yaşından beri sürdürdüğünü anlatıyor.

üretim süreci:

Arda, üretime öncelikle kışlık turşusunu kurarak başlıyor. Daha sonra makarna hamurunu hazırlayıp yufka açımı ve kesimini bir gün içinde bitiriyor. Tarhanasını dökmek için sitenin kamelyasına geçtiğini söyleyen Arda, tarhanaların dökülüp kurumaya bırakıldığını ve birkaç gün içinde hazır hale geldiğini ifade ediyor. Beyaz ve kırmızı olmak üzere iki çeşit tarhana hazırlayan Arda, torunları Öykü ve Ata'nın kırmızı tarhanayı özellikle sevdiğini belirtiyor.

aileye katkı ve ekonomik boyut:

Arda, yaptığı üretimin hem kendisi hem de kızı için olmak üzere iki aileye bir kış boyunca yettiğini vurguluyor. Özellikle biberlerin kurutulmasının kışın dolmasının lezzetini artırdığını söyleyen Arda, ev yapımı ürünlerin ekonomik açıdan da daha uygun olduğunu ekliyor. Torunları yalnızca istediklerinde marketten makarna almak zorunda kaldıklarını belirten Arda, pratik ve geleneksel yöntemlerle sürdürülen üretimin aile bütçesine ve günlük yaşama sağladığı katkıyı öne çıkarıyor.

Saadet Arda'nın yıllara dayanan emek ve düzenli üretimi, geleneksel kış hazırlıklarının kent yaşamında da sürdürülebileceğinin örneğini sunuyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE YAŞAYAN SAADET ARDA, HER YIL TARHANASINI DÖNÜP KIŞLIK YİYECEKLERİNİN NEREDEYSE...

ESKİŞEHİR'DE YAŞAYAN SAADET ARDA, HER YIL TARHANASINI DÖNÜP KIŞLIK YİYECEKLERİNİN NEREDEYSE TAMAMINI KENDİSİ ÜRETİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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