Kente dokunan ziyaret: vali Ziya Polat esnaf ve vatandaşla yüz yüze buluştu

Kars merkezinde doğrudan temas

Kars Valisi Ziya Polat, kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek hayırlı kazanımlar temennisinde bulundu. İş yeri sahipleriyle sohbet eden Polat, kent sakinlerinin taleplerini ve düşüncelerini dinleyerek doğrudan iletişim kurdu.

Esnafla yapılan görüşmelerde öne çıkanlar:

Vali Polat, farklı iş kollarında faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ederek esnafın günlük çalışma hayatı ve ticari faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretler sırasında iş yeri sahipleriyle yapılan karşılıklı sohbetler, esnafın kent ekonomisindeki önemine dikkat çekti; Polat, onlara hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

Vatandaşlarla gönül mesaisi:

Polat, kent sakinleriyle samimi bir ortamda sohbet ederek onların görüş ve değerlendirmelerini dinledi. Bu doğrudan temas, vatandaşların beklentilerinin ve taleplerinin kamu yöneticilerine aktarılması açısından önem taşıdı ve karşılıklı iletişimin güçlenmesine katkı sundu.

Esnaf ve vatandaşlarla yüz yüze gerçekleştirilen bu temaslar, kentteki sosyal ve ekonomik yaşamın yerinde görülmesi ve yöneticiler ile halk arasındaki iletişimin güçlendirilmesi bakımından değerli bulundu. Buluşmalarda elde edilen gözlemler, yerel ticaretin nabzını tutma niteliği taşıdı.

KARS VALİSİ ZİYA POLAT’TAN ESNAFA BEREKET, VATANDAŞA GÖNÜL MESAİSİ(KARS-İHA)