Kızılırmak projelerinde lezzet hattı: 24 dükkânlı sokak lezzetleri için temel atıldı

Kızılırmak kıyısında yeni lezzet durağı için ilk kazma vuruldu

Sivas'ta Kızılırmak Projesi'nin 1. etabında yer alan ve farklı yiyecek seçeneklerini tek çatı altında toplayacak yaklaşık 200 metre uzunluğunda ve 24 dükkânlı Sokak Lezzetleri binasının temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Vali Yardımcısı İlhami Doğan, il protokolü ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Temel töreni ve konuşmalar:

Programda Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir de birer konuşma yaptı. Konuşmacılar Kızılırmak Projesi'nin kente sağlayacağı sosyal ve ekonomik katkılara dikkat çekerek, projede emeği geçenleri tebrik etti. Tören, yapılan duanın ardından protokol üyelerinin ortak katılımıyla binanın temelinin atılmasıyla sona erdi.

Sokak lezzetleri binası ne sunacak:

Belediye yetkilileri binanın, ailelerin ve gençlerin bir araya gelebileceği, şehir dışından gelen ziyaretçilerin uğrak noktası olacak bir alan olarak planlandığını belirtti. Başkan Adem Uzun, bu alanın Turizm Master Planı kapsamında ortaya çıkan önerilerden biri olduğunu vurgulayarak, 'Burası aileleriyle birlikte zaman geçirmek isteyen hemşehrilerimizin yanı sıra üniversite öğrencileri ve şehir dışından gelen turistler için önemli bir uğrak noktası olacak' dedi. Uzun ayrıca binada 'kokoreçten tosta, hamburgerden gözlemeye, yöresel yemeklerimize ve kestaneciye kadar' pek çok lezzetin yer alacağını söyledi ve faaliyetlerin denetim ve kontrol altında tutulacağını kaydetti.

Projenin kapsamı, takvimi ve çevre düzenlemeleri:

Kızılırmak Projesi 1. Etap kapsamında 65 bin metrekarelik alanda; yel değirmeni, saat kulesi, Osmanlı sebili, yürüyüş ve bisiklet yolları, koşu alanları, dron futbolu sahası, Fadlum Kafe-Restoran ve Cyber Kafe gibi mekânların yer alacağı bildirildi. Projede ayrıca 35 meşhur ismin yaşatılacağı Meşhurlar Parkı da planlanan unsurlar arasında bulunuyor. Başkan Uzun, 1. etabı 'gelecek sene mayıs sonu veya haziran başı gibi' tamamlamayı hedeflediklerini belirtti; ilk etap için özellikle '2027 Haziran' ifadesi ön plana çıktı.

Projede tarihi Eğri Köprü'nün aydınlatma çalışmasına da ayrı önem verildi. Uzun, köprünün aydınlatma projesinin tamamlandığını, Karayolları ile protokol imzalandığını ve Anıtlar Kurulu onay süreçlerinin takibiyle köprünün turizme yönelik olarak ön plana çıkarılacağını aktardı.

Kızılırmak'ın karşı kıyısında ise yaklaşık 255 bin metrekarelik alanda devam eden çalışmaların bulunduğu, bu alanda yapılan 70 milyon TL'lik dolgu ihalesi ile zemin iyileştirmeleri gerçekleştirildiği belirtildi. Bu alandan bir bölümün 30 bin metrekarelik göl olarak düzenlendiği ve zemin iyileştirme işlerinin sürdüğü açıklandı. Başkan Uzun, 2. etabı 2027-2028 yıllarında tamamlamayı hedeflediklerini, proje tamamlandığında alanda yeme-içme mekânlarından yürüyüş ve bisiklet yollarına, kayıkhaneden müze ve eğitim alanlarına kadar çok yönlü bir yaşam alanı oluşacağını ifade etti.

Uzun, projeyi tanımlarken Eskişehir Porsuk projesine yapılan atıfa değinerek, Kızılırmak Projesi'nin da benzer bir dönüşüme yol açacağı beklentisini paylaştı ve projeye emeği geçen ekiplere teşekkür etti. Vali Yardımcısı İlhami Doğan ise sokak lezzetlerinin her coğrafyada var olan bir kültür olduğunu vurgulayarak Turizm Master Planı kapsamında yürütülen çalışmalar için emeği geçenlere teşekkür etti.

Temelin atılmasıyla Kızılırmak kıyısındaki dönüşümün somut bir adımı daha atılmış oldu; şimdi gözler 1. etabın tamamlanacağı 2027 ortalarına çevrildi ve projenin bölgeye sağlayacağı sosyal, kültürel ve ekonomik etkiler yakından izlenecek.

SİVAS’TA KIZILIRMAK PROJESİ’NİN 1. ETABINDA YAKLAŞIK 200 METRE UZUNLUĞUNDA VE 24 DÜKKÂNDAN OLUŞACAK SOKAK LEZZETLERİ BİNASI İÇİN TEMEL ATMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.