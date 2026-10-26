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Sülbüs zirvesinde cumhuriyet coşkusu: 60 doğasever bayrağı zirveye taşıdı

Vali Cahit Çelik ile yaklaşık 60 kişilik grup, Cumhuriyet Bayramı öncesi 2 bin 878 rakımlı Sülbüs Dağı’na çıkarak Türk bayrağını zirvede dalgalandırdı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Sülbüs zirvesinde cumhuriyet coşkusu: 60 doğasever bayrağı zirveye taşıdı

Sülbüs zirvesinde kutlama ve birlik mesajı

Bingöl Valisi Cahit Çelik öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet Bayramı arifesinde yaklaşık 60 doğasever Yayladere'deki 2 bin 878 rakımlı Sülbüs Dağına çıkarak Türk bayrağını zirvede dalgalandırdı. Bölge halkı tarafından kutsal görülen dağa yapılan tırmanış, hem doğa yürüyüşü hem de Cumhuriyet’e saygı amacı taşıdı.

Zirve tırmanışının ayrıntıları:

Etkinlikte il protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve doğaseverler yer aldı. Grup zorlu parkuru aşarak zirveye ulaştı; çıkış yaklaşık 2,5 saat, iniş ise 1,5 saat sürdü. TEMA Bingöl İl Temsilcisi Saim Çakar etkinliği “zorlu ancak keyifli” olarak nitelendirirken, sisler arasında yapılan tırmanışın katılımcılar için özel bir deneyim olduğunu belirtti.

Vali Cahit Çelik, Cumhuriyet’in 103’üncü yılına hazırlanırken bu tür etkinliklerin birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiğini vurguladı. Çelik, Cumhuriyet’in kuruluşunda emeği geçenleri ve vatan uğruna can veren şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Katılımcı görüşleri ve organizasyon:

Bingöllü dağcı Muharrem Otu, Sülbüs Dağı’nın kent için simgesel bir değere sahip olduğunu söyleyerek tırmanışın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti ve etkinliğin “Bingöl’de bir ilk” olduğunu aktardı. TEMA temsilcisi Saim Çakar ise doğanın önemine dikkat çekti ve tırmanışın hem sportif hem de kültürel boyutu olduğuna işaret etti.

Etkinliğe Vali Cahit Çelik’in yanı sıra eşi Nermin Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük ve eşi, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Adalet Komisyonu Başkanı Muhammed Gökhan Koç ile Yayladere Kaymakamı Mehmet Arsoy katıldı. Ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl AFAD Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, UMKE, Kuzey Yüzü Dağcılık, TEMA İl Temsilciliği, BİFSAK Derneği ve AKUT dahil çok sayıda sivil toplum kuruluşu etkinlikte yer aldı.

Zorlu parkurun tamamlanmasıyla sona eren yürüyüş, hem doğa tutkunları hem de katılımcı kurumlar için hem sembolik hem de deneyimsel açıdan olumlu bulundu.

Bingöl&#039;de Cumhuriyet Bayramı öncesi Sülbüs Dağı&#039;na zirve tırmanışı

Bingöl'de Cumhuriyet Bayramı öncesi Sülbüs Dağı'na zirve tırmanışı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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