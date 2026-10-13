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Kentsel dönüşümde hedef yolunda: 2 milyon 378 bin yapı tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2012'den beri 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladıklarını açıkladı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:44

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Kentsel dönüşümde hedef yolunda: 2 milyon 378 bin yapı tamamlandı

Kentsel dönüşümde güncel tablo

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından paylaştığı verilerle kentsel dönüşüm çalışmalarının son durumunu açıkladı. Bakan Kurum, paylaşımında 'Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli' ifadesini kullanarak sürecin hız kesmeden sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Genel veriler:

Bakanlığın bağlı kuruluşu Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından verilen rakamlara göre, 2012 yılından bu yana Türkiye genelinde 2 milyon 761 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. Bu kapsamda 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı.

Kurum paylaşımında, dönüşüm çalışmalarının ülke genelindeki yayılımına dikkat çekerek, sürecin afet risklerini azaltmaya yönelik öncelikli bir politika olduğunu vurguladı.

İstanbul'daki durum:

İstanbul özelinde ise 1 milyon 298 bin bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alındığı; bunlardan 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığı bildirildi. İl genelinde ayrıca 291 bin bağımsız bölümün dönüşümünün ise devam ettiği aktarıldı.

Bakan Kurum, İstanbul'un kentsel dönüşümde önemli bir paya sahip olduğuna işaret ederek, "Her 2 kentsel dönüşümden birini de İstanbul’da gerçekleştiriyoruz" mesajını paylaştı.

'Yarısı Bizden' kampanyası ve etkisi:

İstanbul'da dönüşümü hızlandırmak amacıyla başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında bugüne kadar 544 bin 564 bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alındığı, bunlardan 117 bin 914 bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığı kaydedildi.

Kurum paylaşımını, "Vakit kaybetmeden gelin, dönüşümü birlikte gerçekleştirelim" çağrısıyla sonlandırdı; yetkililer dönüşümün hızlandırılması için vatandaşlarla iş birliğini sürdürme mesajı verdi.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, TÜRKİYE GENELİ VE İSTANBUL’DAKİ KENTSEL...

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, TÜRKİYE GENELİ VE İSTANBUL’DAKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM RAKAMLARINI SOSYAL MEDYADA HESABINDAN PAYLAŞARAK, "TÜRKİYE GENELİNDE 2 MİLYON 378 BİN YAPININ DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLADIK" DEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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