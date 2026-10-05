Kentsel dönüşümün gölgesinde Malatya'dan ayrılışın arka planı

yeniden yapılanma ve kültür:

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, depremler sonrası yürütülen yeniden inşa çalışmalarının yalnızca fiziksel altyapı ile sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi. Evler, yollar ve iş yerleri tekrar inşa edilirken, şehrin sosyal ve kültürel dokusunun da gözetilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"Malatya yeniden ayağa kalkarken kültürünü, komşuluğunu ve yaşam biçimini de korumamız gerekiyor. Evler, yollar ve dükkânlar yapılırken Malatya’yı Malatya yapan değerlerimizi gözden kaçırmayalım."

göç hareketliliğinin mahalle ve toplumsal etkileri:

Özköse, kentin yeniden şekillenme sürecinde göçün mahalli yapılar ve komşuluk ilişkileri üzerindeki etkilerinin doğru okunmasının şart olduğunu belirtti. Hemşehrilerin şehirden ayrılmasının yanı sıra başka illerden gelenlerin de yerleştiğini vurgulayarak, bu iki yönlü hareketliliğin dinamiklerini anlamanın önemine işaret etti.

"Malatyalıların neden ayrıldığını, dönmek isteyenlerin hangi engellerle karşılaştığını bilmek, çözümün ilk adımıdır", dedi ve neden-sonuç ilişkisinin tespitine öncelik verilmesini istedi.

hemşehrilik, liyakat ve yerel ekonomi:

Platform başkanı, yerel yönetim ve bürokratlara da çağrı yaparak hemşehrilik duygusunun adalet ve liyakat temelinde güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. "El iyisi" anlayışının terk edilmesi gerektiğini belirten Özköse, bu yaklaşımın hem gençlerin hem esnafın hem de memleketine dönmek isteyen ailelerin önünde engel oluşturduğunu kaydetti.

"Kimseyi geldiği şehirden dolayı yargılamıyoruz. Ancak Malatya’ya yerleşen herkesin şehrimizin kültürünü tanıması ve ortak yaşamına sahip çıkması kıymetlidir."

Özköse, istihdamın sağlanması, esnafın ayakta tutulması ve mahalle hayatının sürdürülmesinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayarak, bu alanlarda eşgüdümlü politikalar gerektiğini söyledi.

geleceğe dair uyarı ve çağrı:

Malatya'nın gelişmesinin, kentte yaşayanların kuracağı hayatla paralel değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Özköse, kentin büyürken Malatyalıların kendilerini yabancı hissetmediği bir ortamın önemine dikkat çekti. "Bir gün kendi şehrimizde birbirimizi bulmak için ‘Malatyalılar Derneği’ kurmak zorunda kalmayalım. Malatya büyüsün, gelişsin; ama Malatyalıların evi olmaya devam etsin" sözleriyle toparladı.

ÖZKÖSE: "MALATYALILARIN NEDEN AYRILDIĞINI BİLMEK ZORUNDAYIZ"