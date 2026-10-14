Kentten gelen uyarı: Mersin'in Çevresin uygulaması çevre sorunlarına anında müdahale imkanı sunuyor

Uygulamanın işleyişi:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çevre yönetiminde teknolojiyi ve vatandaş katılımını bir araya getiren Çevresin mobil uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama üzerinden kullanıcılar çevre kirliliği, atık, su ve benzeri iklim kaynaklı sorunları fotoğraf ve konum bilgisiyle bildiriyor. Bildirimlerin ilgili birimlere hızlı ulaşması hedefleniyor; bu sayede sorunların tespiti ve müdahalesi süreleri kısalıyor.

Uygulamanın en dikkat çeken özelliği, doğrudan yetkili birimlere sinyal gönderen Yeşil Uyarı butonu. Bu buton aracılığıyla yapılan bildirimler belediye ekiplerine yönlendiriliyor ve yetki alanı içinde kalan sorunlara hızlı işlem başlatılıyor.

Vatandaş katılımı ve yetki aktarımı:

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı çatısı altında geliştirilen uygulama, yalnızca şikayet toplamakla kalmıyor; aynı zamanda kentte çevre bilincini artırmayı amaçlayan bilgilendirici içerikler de sunuyor. Proje, İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç girişimi kapsamında toplumsal farkındalığı yükseltmeyi hedefliyor.

Belediye yetkilileri, yetki alanı dışında kalan bildirimlerin de boş bırakılmadığını; bu tür durumlarda konuların ilgili kurumlara anında iletildiğini vurguluyor. Böylece hem belediye müdahalesi gereken işler hızlanıyor hem de diğer kurumların sorumluluk alanına giren sorunlar da takibe alınıyor.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nde çevre mühendisi olarak görev yapan Serel Büyük, uygulamanın denetim, izleme, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına önemli katkı sunduğunu belirtiyor. Büyük, "Mobil uygulamamız Çevresin ile vatandaşlarımız iklim değişikliğine uyum ve adaptasyon konusunda bilgilendirici içeriklere ulaşabilecek. Ayrıca uygulama içindeki Yeşil Uyarı butonu sayesinde çevresel problemleri anında bizlere bildirebilecekler" ifadelerini kullandı.

Serel Büyük, Yeşil Uyarı sayesinde bildirimlerin yetkililere daha hızlı ve kolay ulaştığını, bunun da belediyenin müdahale hızını artırdığını belirtiyor ve yetki dışında kalan konuların da ilgili birimlere iletildiğini ekliyor. Belediye, böylece kent genelinde sürdürülebilir bir çevre ağı oluşturmayı amaçlıyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN ‘ÇEVRESİN’ MOBİL UYGULAMASIYLA VATANDAŞLAR, ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE İKLİM KAYNAKLI SORUNLARI FOTOĞRAF VE KONUM BİLGİSİYLE YETKİLİLERE BİLDİREBİLİYOR.