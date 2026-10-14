Dolar 49,3895 +0,04%
Euro 55,3855 +0,23%
Bist 12.156,60 -0,77%
Altın Gram 6.632,53 -0,01%
EUR/USD 1,1208 +0,04%
Brent Petrol 105,45 -0,23%
--°

Kentten gelen uyarı: Mersin'in Çevresin uygulaması çevre sorunlarına anında müdahale imkanı sunuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Çevresin uygulaması, Yeşil Uyarı ile fotoğraf ve konum paylaşımı sayesinde çevre ve iklim kaynaklı sorunlara hızlı müdahale sağlıyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kentten gelen uyarı: Mersin'in Çevresin uygulaması çevre sorunlarına anında müdahale imkanı sunuyor

Uygulamanın işleyişi:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çevre yönetiminde teknolojiyi ve vatandaş katılımını bir araya getiren Çevresin mobil uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama üzerinden kullanıcılar çevre kirliliği, atık, su ve benzeri iklim kaynaklı sorunları fotoğraf ve konum bilgisiyle bildiriyor. Bildirimlerin ilgili birimlere hızlı ulaşması hedefleniyor; bu sayede sorunların tespiti ve müdahalesi süreleri kısalıyor.

Uygulamanın en dikkat çeken özelliği, doğrudan yetkili birimlere sinyal gönderen Yeşil Uyarı butonu. Bu buton aracılığıyla yapılan bildirimler belediye ekiplerine yönlendiriliyor ve yetki alanı içinde kalan sorunlara hızlı işlem başlatılıyor.

Vatandaş katılımı ve yetki aktarımı:

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı çatısı altında geliştirilen uygulama, yalnızca şikayet toplamakla kalmıyor; aynı zamanda kentte çevre bilincini artırmayı amaçlayan bilgilendirici içerikler de sunuyor. Proje, İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç girişimi kapsamında toplumsal farkındalığı yükseltmeyi hedefliyor.

Belediye yetkilileri, yetki alanı dışında kalan bildirimlerin de boş bırakılmadığını; bu tür durumlarda konuların ilgili kurumlara anında iletildiğini vurguluyor. Böylece hem belediye müdahalesi gereken işler hızlanıyor hem de diğer kurumların sorumluluk alanına giren sorunlar da takibe alınıyor.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nde çevre mühendisi olarak görev yapan Serel Büyük, uygulamanın denetim, izleme, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına önemli katkı sunduğunu belirtiyor. Büyük, "Mobil uygulamamız Çevresin ile vatandaşlarımız iklim değişikliğine uyum ve adaptasyon konusunda bilgilendirici içeriklere ulaşabilecek. Ayrıca uygulama içindeki Yeşil Uyarı butonu sayesinde çevresel problemleri anında bizlere bildirebilecekler" ifadelerini kullandı.

Serel Büyük, Yeşil Uyarı sayesinde bildirimlerin yetkililere daha hızlı ve kolay ulaştığını, bunun da belediyenin müdahale hızını artırdığını belirtiyor ve yetki dışında kalan konuların da ilgili birimlere iletildiğini ekliyor. Belediye, böylece kent genelinde sürdürülebilir bir çevre ağı oluşturmayı amaçlıyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN ‘ÇEVRESİN’ MOBİL UYGULAMASIYLA VATANDAŞLAR...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN ‘ÇEVRESİN’ MOBİL UYGULAMASIYLA VATANDAŞLAR, ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE İKLİM KAYNAKLI SORUNLARI FOTOĞRAF VE KONUM BİLGİSİYLE YETKİLİLERE BİLDİREBİLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Marmaris'te mahalleler arası halı saha turnuvası cumhuriyet coşkusunu sahaya taş...
images

Nilüfer sokaklarında engel kaldırıldı: tabela ve duba temizliği
images

Yeni hızlı tren hattı ile Ankara-Samsun arası 2,5 saate inecek
images

Yıldırım'da 75. Yıl Mahallesi'ne 400 metrelik yağmur suyu hattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gençlere çağrı: akımlara kapılmayın, değerlerinizle geleceği şekillendirin

Görme engelli öğretmenin 20 yıllık rehberliği

Tekirdağ’da Gigafiber erişimi: Turknet 1.000 Mbps simetrik internet sundu

Tekirdağ’da 350 toplanma alanı ve eğitimlerle kent dayanıklılığı yükseliyor

TREND HABERLER

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Erdemli'de hizmet vurgusu: cami taleplerine öncelik ve dua