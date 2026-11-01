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Kepçe lifti boşaldı, Emirgazi'de sürücü tedaviye rağmen hayatını kaybetti

Emirgazi'de traktörün arkasındaki kepçenin liftinin boşalması sonucu ağır yaralanan 50 yaşındaki Cuma Ali Bayrakcı, hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kepçe lifti boşaldı, Emirgazi'de sürücü tedaviye rağmen hayatını kaybetti

Olayın detayları:

Konya'nın Emirgazi ilçesinde meydana gelen kazada, 50 yaşındaki Cuma Ali Bayrakcı ağır yaralandı. Olay, Kale Mahallesi Vatan Caddesi üzeri Yeni TOKİ konutları civarında gerçekleşti. Bayrakcı’nın kullandığı 42 JC 327 plakalı traktörün arkasına takılı kepçenin lifti devre dışı kaldı ve sürücünün başına çarptı.

Olayın oluşu:

Edinilen bilgiye göre kepçenin hidrolik lifti henüz belirlenemeyen bir nedenle boşaldı. Boşalan liftin başına çarpması sonucu Bayrakcı ağır şekilde yaralandı ve çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Emirgazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Bayrakcı kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı ve kazanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

TRAKTÖRÜN ARKASINA TAKILI KEPÇENİN LİFİNİN KOPARAK SÜRÜCÜNÜN BAŞINA ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANAN...

TRAKTÖRÜN ARKASINA TAKILI KEPÇENİN LİFİNİN KOPARAK SÜRÜCÜNÜN BAŞINA ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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