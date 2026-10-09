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Kepez Kent Ormanı kapsamlı bir yenileme sürecine giriyor

Kepez Kent Ormanı, 1 Ekim 2026'den itibaren Kepez Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü ortak çalışmasıyla geçici olarak kapatıldı; alan yenilenecek.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Kepez Kent Ormanı kapsamlı bir yenileme sürecine giriyor

Çalışmanın kapsamı:

Antalya'nın önemli yeşil alanlarından biri olan Kepez Kent Ormanı, modernize edilmek üzere kapsamlı bir yenileme programına alındı. Kepez Belediyesi tarafından planlanan düzenlemeler, alanın peyzajından kent mobilyalarına, sosyal donatılarına ve dinlenme bölümlerine uzanıyor.

Proje, mevcut kullanım düzenlerinin günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden ele alınmasını öngörüyor. Amaç, ziyaretçilerin kent ormanında daha konforlu, daha güvenli ve estetik açıdan daha tatmin edici vakit geçirebilecekleri yeni kullanım alanları oluşturmak olarak belirlendi.

Uygulama ve iş birliği:

Yenileme çalışmaları Kepez Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülecek. Ortak çalışma kapsamında peyzaj düzenlemeleri, aksesuar ve mobilya değişiklikleri ile dinlenme ve sosyal alanların işlevselliğinin artırılması hedefleniyor.

Kent Ormanı her gün çok sayıda vatandaşın uğrak noktası olduğundan, planlanan müdahalelerin alanın kullanım kalitesini yükseltmesi bekleniyor. Yapılacak düzenlemelerde doğayla uyumlu çözümler ve kullanıcı güvenliği ön planda tutulacak.

Geçici kapanma ve ziyaretçilere bilgi:

Çalışmaların güvenli ve etkin biçimde yürütülebilmesi amacıyla Kepez Kent Ormanı 1 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçici olarak ziyarete kapatıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, bu sürecin hızlı ve kontrollü ilerleyeceği, çalışmalar tamamlandığında alanın yeniden açılacağı bildirildi.

Kepez Belediyesi yetkilileri, yenileme süresince gösterilecek anlayış için vatandaşlara teşekkür etti ve projeyle ilgili gelişmeler ile açılış tarihinin kamuoyuyla paylaşılacağı bilgisini verdi. Yenilenen kent ormanının, hem estetik hem de işlevsel açıdan kente katkı sağlaması bekleniyor.

ANTALYA’NIN ÖNEMLİ YEŞİL ALANLARINDAN KEPEZ KENT ORMANI, KAPSAMLI REVİZYON VE ÇEVRE DÜZENLEME...

ANTALYA’NIN ÖNEMLİ YEŞİL ALANLARINDAN KEPEZ KENT ORMANI, KAPSAMLI REVİZYON VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 1 EKİM 2026 İTİBARIYLA ZİYARETE KAPATILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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