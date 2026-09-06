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Kepez Kızıllı'da orman yangını: uçak ve helikopterlerle müdahale sürüyor

Antalya'nın Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'ndeki orman yangınına 2 uçak, 6 helikopter, 12 arazöz ve çok sayıda personelle müdahale ediliyor.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 14:21

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Kepez Kızıllı'da orman yangını: uçak ve helikopterlerle müdahale sürüyor

Kepez Kızıllı Mahallesi'nde orman yangını

Antalya'nın Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı ve ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bölgeye intikal eden ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

müdahale ekipleri ve araçları:

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı ile müdahale ediliyor.

personel ve saha çalışması:

Sahada 85 teknik personel ve yangın işçisi görev yapıyor; yangına müdahale çalışmaları devam ediyor ve yetkililer durumu yakından takip ediyor.

ANTALYA&#039;NIN KEPEZ İLÇESİ KIZILLI MAHALLESİ&#039;NDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE...

ANTALYA'NIN KEPEZ İLÇESİ KIZILLI MAHALLESİ'NDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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