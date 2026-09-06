Kepez Kızıllı'da orman yangını: uçak ve helikopterlerle müdahale sürüyor

Kepez Kızıllı Mahallesi'nde orman yangını

Antalya'nın Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı ve ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bölgeye intikal eden ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

müdahale ekipleri ve araçları:

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı ile müdahale ediliyor.

personel ve saha çalışması:

Sahada 85 teknik personel ve yangın işçisi görev yapıyor; yangına müdahale çalışmaları devam ediyor ve yetkililer durumu yakından takip ediyor.

ANTALYA'NIN KEPEZ İLÇESİ KIZILLI MAHALLESİ'NDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR.