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Ormanların gizemli misafiri: Çankırı'da vaşak görüntülendi

Çankırı'ya yerleştirilen fotokapanlar, Türkiye'de nadir görülen ve 'ormanın hayaleti' adıyla bilinen nesli tehlike altındaki vaşağı görüntüledi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 13:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Ormanların gizemli misafiri: Çankırı'da vaşak görüntülendi

fotokapan görüntüleri doğadan kayıt aldı:

Çankırı’da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar, Türkiye’de nadir görülen türlerden biri olan vaşakı görüntüledi. Kayıtlarda, ormanda tek başına yürüyen hayvanın doğal ortamındaki hareketleri açıkça görüldü.

vaşağın görülmesi ve takibi:

Yerel kayıtlar, nesli tehlike altında olan bu türün bölgede varlığını doğruladı. Halk arasında "ormanın hayaleti" olarak anılan vaşak, görüntüler sayesinde hem görünür oldu hem de yaşam alanı hakkında ipuçları verdi.

koruma çalışmaları için önemi:

Bu tür fotoğraf ve görüntüler, alan çalışmaları ve izleme çabaları için temel veri oluşturuyor. Bölgedeki yaban hayatını kayıt altına alan fotokapanlar, türlerin dağılımını ve davranışlarını anlamada önemli rol oynuyor.

Çankırı’daki bu kayıtlar, vaşağın varlığını belgeleyerek koruma farkındalığını artırıyor ve gelecekteki izleme çalışmalarına kaynak sağlıyor.

ÇANKIRI’DA DOĞAYA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPAN KAMERALAR, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ VAŞAĞI...

ÇANKIRI’DA DOĞAYA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPAN KAMERALAR, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ VAŞAĞI GÖRÜNTÜLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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