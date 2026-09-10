Kepez'te su krizi: DSİ devrede, belediyelere uzlaşma çağrısı

DSİ müdahalesi ve uyarı:

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Kepez beldesinde devam eden su sıkıntısıyla ilgili açıklama yaparak, Devlet Su İşleri'nin (DSİ) üzerine düşeni yaptığını vurguladı. Gider, ikinci bir arıtma tesisinin kurulmasının hem teknik hem ekonomik açıdan yanlış olduğunu savunarak, "Tek arıtma tesisinden Kepez de temiz suya kavuşmalı" dedi.

Milletvekili ayrıca belediyeler arasında çözüm sağlanamazsa devletin devreye gireceğini belirterek, "Son tahlilde de çözemezlerse devlet aciz kalmaz. Gerekirse suyu biz DSİ olarak evlere dağıtırız" ifadesini kullandı.

Teknik ve mali gerekçeler:

Gider, DSİ'nin baraj, arıtma tesisi ve Sarıçay ıslahı çalışmalarını gerçekleştirdiğini belirtti. Buna göre barajı yapan, arıtma tesisini kuran ve ıslah çalışmalarını yürüten kurum DSİ; belediyenin görevi ise kendisine verilen suyu arıtıp halka sunmak. Milletvekili, buna rağmen yeni bir arıtma tesisi inşasının gereksiz olduğunu savunarak, "İkinci bir arıtma tesisi yapılması hem teknik olarak yanlış hem ekonomik olarak yanlış" açıklamasını yaptı.

Gider, baraj kotasının ayarlanması ve su tahsisi konusunda DSİ'nin imkanlarını kullanabileceğini söyledi: "Kepez’e su mu lazım, DSİ Çanakkale Belediyesi'ne barajdaki senin kotanı Kepez’in tüketimini de etkileyecek şekilde artırıyorum, yetmezse yine artırırım" diyerek kurumun müdahale kapasitesine işaret etti.

Belediyeler arası anlaşmazlık ve mali iddialar:

Çanakkale ve Kepez belediye başkanlarının aynı partiye mensup olduğunu hatırlatan Gider, yaşanan sorunun belediyeler arası anlaşmazlıktan kaynaklandığını belirtti. İller Bankası'ndan kredi onayının sağlandığını ve Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan'ın sürece gereken katkıyı verdiğini söyledi.

Ayrıca bazı iddialara de yanıt veren Gider, "Şöyle bir iddia da var ‘Çanakkale Belediyesi arıtılmış suyu veririm ama parayı da ben toplarım’ bunlar doğru şeyler değil" ifadelerini kullanarak belediyeler arasında suçlamaların asılsız olduğunu vurguladı. Anlaşma sağlanana kadar Gider, taraflara uzlaşma çağrısını yineledi ve gerektiğinde kanun veya yönetmelik değişikliği yapılabileceğini belirtti.

Atikhisar Barajı'nda yeni planlama:

Milletvekili son olarak Atikhisar Barajı kullanımında değişikliğe gidileceğini açıkladı. Buna göre Atikhisar Barajı'ndaki suyun sadece içme ve kullanma suyu olarak tahsis edileceği ve tarımsal sulamanın artık Umurbey Barajı'ndan yapılacağı belirtildi. Gider, Atikhisar'dan tarımsal sulama izni verilmeyeceğini açıkça ifade etti.

Gider'in açıklamaları, DSİ'nin müdahale kapasitesi ve belediyeler arasındaki uzlaşının önemine dikkat çekiyor; Kepez'teki su sorununun çözümü için yerel yönetimlerin adım atması ve merkezi kurumlarla koordinasyon sağlaması gerektiği vurgulanıyor.

AK PARTİ ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ AYHAN GİDER