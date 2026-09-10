Dolar 48,4920 +0,01%
Euro 56,5470 +0,08%
Bist 14.434,61 -0,49%
Altın Gram 6.915,18 -0,56%
EUR/USD 1,1637 -0,01%
Brent Petrol 102,48 +1,25%
--°

Ulaştırma bakanı Uraloğlu Malatya'da şehir kütüphanesini inceledi

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da açılan şehir kütüphanesini gezdi; öğrencilerin ücretsiz çay, fotokopi ve çalışma imkânlarını inceledi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Ulaştırma bakanı Uraloğlu Malatya'da şehir kütüphanesini inceledi

bakan ve başkan kütüphaneyi gezdi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er eşliğinde belediye binası içinde oluşturulan şehir kütüphanesini gezdi. Başkan Er, mekanı gezdirerek projenin detayları hakkında bilgi verdi ve kütüphaneyi açılışından bu yana öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.

kütüphanenin teknik ve hizmet özellikleri:

Boş bir alanın kütüphane olarak değerlendirildiğini söyleyen Başkan Sami Er, mekanın elektrik, ısıtma ve soğutma gibi tüm altyapı özelliklerinin belediye binasından bağımsız olduğunu belirtti. Kütüphanenin yönetimi için kullanılan özel bir yazılım bulunduğu ve bununla hizmet verildiği ifade edildi. Ayrıca öğrencilerin fotokopi gibi ihtiyaçlardan ücretsiz olarak faydalandığı vurgulandı.

Başkan Er, kütüphanede sunulan hizmetler arasında "Kütüphanemizde öğrencilerimize ücretsiz çay, su, kahve ve çorba ikramı yapıyoruz" sözleriyle öğrencilere yönelik ikram ve desteklerin devam ettiğini dile getirdi. Bu uygulamanın öğrencilerin çalışma ortamını güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

bakanın değerlendirmesi ve ziyaretin sonucu:

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, kütüphane projesi nedeniyle Başkan Sami Er'e teşekkür ederek çalışmayı "güzel ve en hayırlı proje" olarak nitelendirdi. Uraloğlu, kütüphaneye ders çalışmaya gelen öğrencilerle de sohbet ederek onların görüşlerini dinledi.

Ziyaretin sonunda Başkan Sami Er, Bakan Uraloğlu'na günün anısına bir hediye takdim etti; görüşme, yerel yönetim ile merkezi idare arasındaki iş birliğinin bir örneği olarak kayda geçti.

BAKAN ABDULKADİR URALOĞLU&#039;NDAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ&#039;NE ZİYARET

BAKAN ABDULKADİR URALOĞLU'NDAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE ZİYARET

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şadi Özdemir Karamanlılarla buluştu: mahallede talepler ve projeler konuşuldu
images

Kestel'in kurtuluşunun 104'üncü yılında mirasa sahip çıkma çağrısı
images

Bakanlar telefonda Filistin, R4 ve İngiltere kararını görüştü
images

Kepez'te su krizi: DSİ devrede, belediyelere uzlaşma çağrısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Üreticilere hatırlatma: Afyonkarahisar'da ÇKS başvuruları 31 Aralık 2026'ya kadar e-Devlet ve odalarda

Tıp tarihinin izlerini taşıyan müze 2026'nın ilk 8 ayında 14 bin ziyaretçi ağırladı

Ayasofya'da doğu yarım kubbede yeni güçlendirme safhası başlıyor

Muratpaşa'da kültürler meydanda buluştu: yöreler renkler festivali komşu geceleriyle sürüyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı