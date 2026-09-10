Ulaştırma bakanı Uraloğlu Malatya'da şehir kütüphanesini inceledi

bakan ve başkan kütüphaneyi gezdi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er eşliğinde belediye binası içinde oluşturulan şehir kütüphanesini gezdi. Başkan Er, mekanı gezdirerek projenin detayları hakkında bilgi verdi ve kütüphaneyi açılışından bu yana öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.

kütüphanenin teknik ve hizmet özellikleri:

Boş bir alanın kütüphane olarak değerlendirildiğini söyleyen Başkan Sami Er, mekanın elektrik, ısıtma ve soğutma gibi tüm altyapı özelliklerinin belediye binasından bağımsız olduğunu belirtti. Kütüphanenin yönetimi için kullanılan özel bir yazılım bulunduğu ve bununla hizmet verildiği ifade edildi. Ayrıca öğrencilerin fotokopi gibi ihtiyaçlardan ücretsiz olarak faydalandığı vurgulandı.

Başkan Er, kütüphanede sunulan hizmetler arasında "Kütüphanemizde öğrencilerimize ücretsiz çay, su, kahve ve çorba ikramı yapıyoruz" sözleriyle öğrencilere yönelik ikram ve desteklerin devam ettiğini dile getirdi. Bu uygulamanın öğrencilerin çalışma ortamını güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

bakanın değerlendirmesi ve ziyaretin sonucu:

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, kütüphane projesi nedeniyle Başkan Sami Er'e teşekkür ederek çalışmayı "güzel ve en hayırlı proje" olarak nitelendirdi. Uraloğlu, kütüphaneye ders çalışmaya gelen öğrencilerle de sohbet ederek onların görüşlerini dinledi.

Ziyaretin sonunda Başkan Sami Er, Bakan Uraloğlu'na günün anısına bir hediye takdim etti; görüşme, yerel yönetim ile merkezi idare arasındaki iş birliğinin bir örneği olarak kayda geçti.

BAKAN ABDULKADİR URALOĞLU'NDAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE ZİYARET