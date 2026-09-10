Kestel'in kurtuluşunun 104'üncü yılında mirasa sahip çıkma çağrısı

kestel'in kurtuluşunun tarihi önemi:

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Kestel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 10 Eylül 1922'yi bağımsızlık ve vatan mücadelesinin simgesi olarak nitelendirdi. Başkan Erol, o günün Kestel için esaretten kurtuluş ve ay yıldızlı bayrağımızın yeniden dalgalanması anlamına geldiğini vurguladı.

işgalin süreci ve zafer yürüyüşü:

Mesajında Erol, Kestel’in 8 Temmuz 1920'de başlayan ve iki yılı aşkın süren işgalin ardından 10 Eylül 1922'de özgürlüğüne kavuştuğunu hatırlattı. Başkan Erol, Büyük Taarruz'la başlayan zafer yürüyüşünün Kestel’e ulaştığını, Aksu‑Kestel hattında verilen mücadelenin ardından bu topraklarda esaretin sona erdiğini belirtti ve Kestel'in kurtuluşunun Bursa'nın kurtuluşuna uzanan tarihi yürüyüşün önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Yine mesajda, Türk ordusunun Kestel üzerinden ilerleyişinin ardından 11 Eylül 1922'de Bursa'nın da kurtarıldığına dikkat çekildi.

gelecek için sorumluluk ve anma vurgusu:

Erol, bugün özgür yaşanan toprakların her karışında ecdadın cesaretinin, fedakârlığının ve vatan sevgisinin bulunduğunu ifade etti. Bu mirasa sahip çıkmanın en büyük sorumluluk olduğunu belirterek, tarihimizin hangi şartlar ve bedellerle kazanıldığını unutmadan Kestel'i daha güçlü yarınlara taşımak için aynı azimle çalışacaklarını açıkladı. Mesajını, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kurtuluşa katkı veren tüm kahramanları rahmet ve minnetle anarak sonlandırdı. Kestel'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kutlu olsun.

KESTEL BELEDİYE BAŞKANI FERHAT EROL, KESTEL’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI. BAŞKAN EROL, "KESTEL’İMİZİN KURTULUŞU AYNI ZAMANDA BURSA’MIZIN KURTULUŞUNA UZANAN TARİHÎ YÜRÜYÜŞÜN DE ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİ OLMUŞTUR" DEDİ.