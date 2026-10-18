Kepez'te üretimden parka: kent dört mevsim çiçek açıyor

Kepez'te üretimden parka

Kepez Belediyesi, ilçenin parklarını, meydanlarını, refüjlerini ve sosyal yaşam alanlarını kendi tesislerinde yetiştirdiği bitkilerle renklendiriyor. Atatürk Mahallesi'nde bulunan Bitki ve Fidan Üretim Tesisi, bilimsel yöntemlerle yürütülen çalışmalarla yılın dört mevsimi üretim yapıyor.

Üretim kapasitesi ve tür çeşitliliği:

Tesisin 8 bin 550 metrekarelik alanında 2026 yılı içinde 245 farklı tür yetiştirildi; Ocak ayından bu yana toplam 180 bin bitkinin üretimi gerçekleştirildi. Üretimde akşam sefası, zakkum, biberiye, gül, begonvil, cam güzeli, mine çiçeği, ateş çiçeği, buz çiçeği, sukulent ve kalanşo gibi türler öne çıkıyor.

Üretim sürecinde uzman teknik personel gözetiminde gerçekleştirilen sulama, şaşırtma ve budama işlemleri titizlikle yürütülerek bitkiler dikime hazır hale getiriliyor. Yılsonuna kadar toplamda 250 bin bitki üretimine ulaşılması hedefleniyor.

Yeşil alanlara doğrudan katkı:

Tesisin üretiminden çıkan bitkilerden bugüne kadar 12 bin adedi Kepez genelindeki yeşil alanlara dikildi. Parklardan meydanlara, refüjlerden sosyal yaşam alanlarına kadar yayılan bu dikimler, kentin görünümüne somut katkı sağlıyor.

Üretim ve dikim çalışmaları, ilçenin açık ve kapalı alanlarında canlılık ve çeşitlilik artırmayı amaçlıyor; böylece halkın ortak kullanım alanları daha renkli hale geliyor.

Vatandaşa doğrudan erişim:

Kepez Belediyesi, Dokumapark'ta hizmet veren Bahçe Market aracılığıyla üretim tesisinde yetiştirilen 92 tür bitkiyi vatandaşla buluşturuyor. Bahçe Market, belediyenin doğrudan satış modeliyle aracı maliyetlerini ortadan kaldırarak uygun fiyatla bitki erişimi sağlıyor.

Bahçe Market, Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün seçim döneminde açıkladığı 105 proje arasında yer alıyor ve üretim-tüketim zincirini yerelde tamamlayarak hem çeşitliliği hem de erişilebilirliği artırıyor.

Kepez'in dört bir yanında tesisten çıkan bitkilerin toprakla buluşması, belediyenin sürdürülebilir ve yerel üretime dayalı yaklaşımının somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

KEPEZ BELEDİYESİ, 8 BİN 550 METREKARELİK BİTKİ VE FİDAN ÜRETİM TESİSİNDE YETİŞTİRDİĞİ BİTKİLERLE İLÇENİN PARKLARINI, MEYDANLARINI, REFÜJLERİNİ VE SOSYAL YAŞAM ALANLARINI GÜZELLEŞTİRİYOR.