Kepsut’un yağlı güreş gururu İsmet Emir mecliste onurlandırıldı

Kepsutlu genç pehlivan belediye meclisinde kabul edildi

Kepsut’un genç pehlivanı İsmet Emir, ilçede elde ettiği önemli başarıların ardından Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul tarafından belediye meclisinde ağırlandı. Toplantıda Emir’in kürsüye taşıdığı sonuçlar, hem spor camiasında hem de kentte gururla karşılandı.

Başarıları ve temsil ettiği değer:

Genç pehlivan, Kurtdereli ve Elmalı Yağlı Güreşleri’nde birincilik elde etti. Ayrıca 2026 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Ayak Boyunda zirveye çıkarak Türkiye şampiyonu unvanını kazandı. Bu dereceler, İsmet Emir’in hem bireysel yeteneğini hem de Kepsut’u yağlı güreş arenasında başarıyla temsil ettiğini gösteriyor.

Belediye tebriki ve beklentiler:

Belediye meclisindeki buluşmada Başkan İsmail Cankul, İsmet Emir’i elde ettiği sonuçlardan dolayı tebrik etti ve genç sporcunun gelecek müsabakalarda da başarılı olması temennisinde bulundu. Belediye tarafından yapılan değerlendirmede de İsmet Emir’e gelecek müsabakalarda başarı dilekleri iletildi.

Toplum açısından bu tür başarıların, gençlere rol model olma ve yerel spor kültürünü güçlendirme işlevi olduğu vurgulandı. Kepsut’ta elde edilen dereceler, ilçenin yağlı güreş geleneğinin genç kuşakta sürdüğünün somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

İsmet Emir için gerçekleştirilen bu resmi kabul, hem sporcunun moralini yükseltmeyi amaçlıyor hem de Kepsut’un yerel ve ulusal arenada adını duyurmaya devam ettiğinin bir işareti olarak kayda geçti.

KEPSUT’UN GENÇ PEHLİVANI İSMET EMİR’E BAŞKAN CANKUL’DAN TEBRİK