Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Kepsut’un yağlı güreş gururu İsmet Emir mecliste onurlandırıldı

İsmet Emir, Kurtdereli, Elmalı ve 2026 CW Enerji ligindeki birinciliklerinin ardından Başkan İsmail Cankul tarafından Kepsut meclisinde tebrik edildi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 09:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Kepsut’un yağlı güreş gururu İsmet Emir mecliste onurlandırıldı

Kepsutlu genç pehlivan belediye meclisinde kabul edildi

Kepsut’un genç pehlivanı İsmet Emir, ilçede elde ettiği önemli başarıların ardından Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul tarafından belediye meclisinde ağırlandı. Toplantıda Emir’in kürsüye taşıdığı sonuçlar, hem spor camiasında hem de kentte gururla karşılandı.

Başarıları ve temsil ettiği değer:

Genç pehlivan, Kurtdereli ve Elmalı Yağlı Güreşleri’nde birincilik elde etti. Ayrıca 2026 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Ayak Boyunda zirveye çıkarak Türkiye şampiyonu unvanını kazandı. Bu dereceler, İsmet Emir’in hem bireysel yeteneğini hem de Kepsut’u yağlı güreş arenasında başarıyla temsil ettiğini gösteriyor.

Belediye tebriki ve beklentiler:

Belediye meclisindeki buluşmada Başkan İsmail Cankul, İsmet Emir’i elde ettiği sonuçlardan dolayı tebrik etti ve genç sporcunun gelecek müsabakalarda da başarılı olması temennisinde bulundu. Belediye tarafından yapılan değerlendirmede de İsmet Emir’e gelecek müsabakalarda başarı dilekleri iletildi.

Toplum açısından bu tür başarıların, gençlere rol model olma ve yerel spor kültürünü güçlendirme işlevi olduğu vurgulandı. Kepsut’ta elde edilen dereceler, ilçenin yağlı güreş geleneğinin genç kuşakta sürdüğünün somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

İsmet Emir için gerçekleştirilen bu resmi kabul, hem sporcunun moralini yükseltmeyi amaçlıyor hem de Kepsut’un yerel ve ulusal arenada adını duyurmaya devam ettiğinin bir işareti olarak kayda geçti.

KEPSUT’UN GENÇ PEHLİVANI İSMET EMİR’E BAŞKAN CANKUL’DAN TEBRİK

KEPSUT’UN GENÇ PEHLİVANI İSMET EMİR’E BAŞKAN CANKUL’DAN TEBRİK

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta tezgâhlarda denizle tatlı su buluşması
images

Ağasar'da fındığa alternatif olarak ceviz üretimini seçen emekli mühendis
images

Verimli Oğulpaşa'da domates bereketi: hasat ve üretim rakamları
images

Çivril'de elma üreticileri maliyet baskısıyla sınanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kültürpark'ta Celal Atik spor salonu FIBA standartlarına uygun hale getirildi

Türk Kızılay protezi el konulan gazzeliye yeni bir umut sundu

Kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta tezgâhlarda denizle tatlı su buluşması

Ziver Kahraman yeniden Ordu Ticaret Borsası başkanı seçildi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip