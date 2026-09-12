İstanbul kahve festivalinde tat, sohbet ve canlı müzik buluştu

Tepe Nautilus’ta kahve ziyafeti başladı

İstanbul’un geleneksel kahve buluşmalarından biri haline gelen 12. Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, 10-13 Eylül 2026 tarihlerinde Tepe Nautilus’ta kapılarını açtı. Sponsorluğunu Türk Telekom Prime’ın üstlendiği festival, dört gün boyunca kahve markaları, kavurmahaneler, barista şovları, workshop’lar, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve müzik programlarıyla ziyaretçileri ağırlıyor.

Alan ve katılımcı profili:

Festivalin ilk gününde ziyaretçiler, alanda bir araya gelen yaklaşık 200 marka ile farklı çekirdek türleri ve yeni nesil demleme yöntemlerini deneyimleme fırsatı buldu. Organizasyonun kurucusu ve Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli, festivalde yer alan katılımcı profilini; kahve üreticileri, ithalatçılar, kavurmahaneler, yeni nesil demleme ekipmanı üreticileri ile gastronomi ve tasarım markalarının oluşturduğunu aktardı. Sesli, katılımcı sayısı hakkında alanda 180’in üzerinde kahve firmasından bahsedildiğini belirterek, dünyanın farklı bölgelerinden gelen kahvelerin tadılabildiğini vurguladı.

Festival bünyesinde düzenlenen workshop ve söyleşilerde; demleme tekniklerinden kavurma süreçlerine, sürdürülebilir kahve üretiminden yeni nesil tüketim trendlerine kadar geniş bir konu yelpazesi ziyaretçilere aktarılıyor. Alper Sesli, festivalin dört günlük yapısına dikkat çekerek "İstanbul Kahve Festivali 4 günlük bir festival. Cumartesi, pazar hafta sonu olmasıyla en yoğun günlerimiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretçi deneyimleri ve ekonomik hedefler:

İlk gün alana gelen ziyaretçiler etkinlikten memnuniyetlerini dile getirdi. Avcılar’dan gelen bir çift, geçen yıl bekâr katılıp bu yıl evli olarak gelmelerinin göndermesini yaparak etkinliği duygusal bir deneyim olarak nitelendirdi. Genç katılımcı Berfin ise annesiyle birlikte geldiğini ve festival alanındaki deneyimlerden memnun kaldığını söyledi.

Organizatörler, geçen yıl festivalin 43 binin üzerinde ziyaretçi çektiğini, 200’ün üzerinde marka ile 140 binin üzerinde kahve tadımı yapıldığını aktardı. Ayrıca geçen yılın bölgesel ticari hacminin 250 milyon TL’nin üzerinde olduğu bildirildi. Bu yıl amaç, hem ekonomik etkiyi sürdürmek hem de kahve ekosistemindeki paydaşlar arasındaki etkileşimi artırmak olarak belirlendi.

Müzik, sosyal sorumluluk ve yeni girişimler:

Festival yalnızca kahve tadımıyla sınırlı kalmıyor; akşam programlarında müzik performanslarıyla ziyaretçilere farklı bir atmosfer sunuluyor. İlk günün sahnesinde yer alan Poizi, gün boyunca devam eden gastronomi ve marka deneyimlerinin ardından ziyaretçilere canlı bir konser sundu. Organizasyonun açıklamasına göre festivalin sonraki konser takvimi şu şekilde: 11 Eylül Pinhani, 12 Eylül Burak Kut ve 13 Eylül Oğuzhan Koç.

Festival boyunca düzenlenen sosyal sorumluluk etkinlikleri kapsamında toplanan bileklikler fidan bağışına dönüştürülecek. Ayrıca Türk Telekom Prime müşterileri, festivalde %50 indirimli bilet ve özel kapıdan giriş ayrıcalığından yararlanabiliyor.

Etkinlik alanında ayrıca Dream Sales Machine iş birliğiyle başlatılan The Best Coffee Shops inisiyatifi tanıtıldı. Platform, Türkiye’deki kahve noktalarını fincan kalitesi, barista uzmanlığı, atmosfer, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik gibi kriterlerle değerlendirecek ve ilk aşamada İstanbul, Ankara ve Antalya’yı kapsayacak seçimler yapacak. Kahve dükkânı başvuruları ile sponsorluk ve gönüllü jüri başvuruları açıldı.

Festival programı, atölyeler, söyleşiler ve canlı müzik performanslarıyla 13 Eylül tarihine kadar devam edecek ve ziyaretçiler four-day boyunca kahve kültürünün farklı yönlerini keşfetmeye davet ediliyor.

İSTANBUL’UN GELENEKSEL KAHVE BULUŞMALARINDAN BİRİ HALİNE GELEN 12. TÜRK TELEKOM PRİME İSTANBUL COFFEE FESTİVAL, TEPE NAUTİLUS’TA KAPILARINI AÇTI.