Kongreden birlik çağrısı: Osman Gazi Cihangiroğlu yeniden başkan

kongrede birlik mesajı:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı’nın 15. Olağan İl Kongresi coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Tek adaylı yapılan seçimde mevcut il başkanı Osman Gazi Cihangiroğlu yeniden il başkanı olarak güven tazeledi. Kongre, partililerin bir araya geldiği ve önümüzdeki dönem için yol haritasının çizildiği bir tazelenme toplantısı olarak öne çıktı.

Kongrede kürsüye çıkan Cihangiroğlu, Aydın’daki MHP varlığının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Konuşmasında, partinin sahada daha etkin olacağına dair taahhütte bulunurken, teşkilatın sadece bina ve tabeladan ibaret olmadığını, bunun yerine disiplin, ahlak ve fedakârlık gerektirdiğini dile getirdi.

saha seferberliği hedefi:

Cihangiroğlu, teşkilatın aktif çalışmasının önemine dikkat çekti ve "Aydın’ın Milliyetçi Hareket Partisi’ne ihtiyacı var" ifadesiyle başladığı konuşmasında, kapı kapı dolaşma ve sahada görünür olma hedefini öne koydu. Konuşmanın merkezinde şu vurgular yer aldı: teşkilatın geçmişte verdiği emekler, eksiklerin tespiti, halkla doğrudan temas ve kişisel çıkar peşinde koşanların geride bırakılması.

Parti disiplini ve liderlik vurgusunu da yineleyen Cihangiroğlu, "Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin gösterdiği istikamet, bizim yolumuzdur. Şartlar değişse de duruşumuz değişmez" sözleriyle siyasal yol haritasının altını çizdi. Ayrıca kongrenin sonrasında kırgınlıkların geride bırakılacağı, birlikte hareket edilerek Aydın’da MHP’yi hak ettiği konuma taşıma kararlılığı tekrarlandı.

yönetim kurulu ve öncelikler:

Kongre sonrası oluşan yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Ali Mendirme, Alaattin Kılıç, Ali Erdal Avcı, Abdullah Sermet Demirci, Barış Dündar, Behçet Çağlayan, Bekir Değirmenci, Bekir Oltulu, Emrah Irsık, Fatih Beyazoğlu, Güven Akduman, İbrahim Çağıl, İbrahim Toplu, Lütfi Küçük, Mehmet Alper Çetin, Mutlu Engin, Nihat Çiftçi, Orkun Altınay, Ramazan Aker, Recep Emre, Selman Ağaç, Ümit Örü, Ümmet Akın, Volkan Cem.

Yeni dönemde teşkilatın öncelikleri olarak; her ilçe ve mahallede aktif saha çalışması, vatandaşla birebir iletişim, parti kimliğinin güçlü şekilde hissedilmesi ve tutarlı bir disiplin anlayışının benimsenmesi öne çıktı. Cihangiroğlu, "Kenetlenirsek aşamayacağımız hiçbir engel yoktur" diyerek birlik vurgusunu son kez yineledi.

Parti içi tazelenme ve safları sıklaştırma amacıyla düzenlenen kongre, katılımcılarda birlik mesajının pekiştiği ve önümüzdeki süreçte yoğun saha çalışmalarının sinyalinin verildiği bir toplantı olarak kayda geçti.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) AYDIN İL BAŞKANLIĞI'NIN 15. OLAĞAN İL KONGRESİ'NDE KONUŞAN İL BAŞKANI OSMAN GAZİ CİHANGİROĞLU; "MHP, BUGÜN AYDIN'DA BULUNDUĞU YERİ HAK ETMİYOR" DİYEREK BİRLİK MESAJI VERDİ.