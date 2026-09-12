Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Kongreden birlik çağrısı: Osman Gazi Cihangiroğlu yeniden başkan

MHP Aydın İl Başkanı Osman Gazi Cihangiroğlu, 15. olağan il kongresinde kenetlenme ve sahada aktif teşkilatlanma çağrısı yaparak güven tazeledi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 16:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Kongreden birlik çağrısı: Osman Gazi Cihangiroğlu yeniden başkan

kongrede birlik mesajı:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı’nın 15. Olağan İl Kongresi coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Tek adaylı yapılan seçimde mevcut il başkanı Osman Gazi Cihangiroğlu yeniden il başkanı olarak güven tazeledi. Kongre, partililerin bir araya geldiği ve önümüzdeki dönem için yol haritasının çizildiği bir tazelenme toplantısı olarak öne çıktı.

Kongrede kürsüye çıkan Cihangiroğlu, Aydın’daki MHP varlığının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Konuşmasında, partinin sahada daha etkin olacağına dair taahhütte bulunurken, teşkilatın sadece bina ve tabeladan ibaret olmadığını, bunun yerine disiplin, ahlak ve fedakârlık gerektirdiğini dile getirdi.

saha seferberliği hedefi:

Cihangiroğlu, teşkilatın aktif çalışmasının önemine dikkat çekti ve "Aydın’ın Milliyetçi Hareket Partisi’ne ihtiyacı var" ifadesiyle başladığı konuşmasında, kapı kapı dolaşma ve sahada görünür olma hedefini öne koydu. Konuşmanın merkezinde şu vurgular yer aldı: teşkilatın geçmişte verdiği emekler, eksiklerin tespiti, halkla doğrudan temas ve kişisel çıkar peşinde koşanların geride bırakılması.

Parti disiplini ve liderlik vurgusunu da yineleyen Cihangiroğlu, "Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin gösterdiği istikamet, bizim yolumuzdur. Şartlar değişse de duruşumuz değişmez" sözleriyle siyasal yol haritasının altını çizdi. Ayrıca kongrenin sonrasında kırgınlıkların geride bırakılacağı, birlikte hareket edilerek Aydın’da MHP’yi hak ettiği konuma taşıma kararlılığı tekrarlandı.

yönetim kurulu ve öncelikler:

Kongre sonrası oluşan yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Ali Mendirme, Alaattin Kılıç, Ali Erdal Avcı, Abdullah Sermet Demirci, Barış Dündar, Behçet Çağlayan, Bekir Değirmenci, Bekir Oltulu, Emrah Irsık, Fatih Beyazoğlu, Güven Akduman, İbrahim Çağıl, İbrahim Toplu, Lütfi Küçük, Mehmet Alper Çetin, Mutlu Engin, Nihat Çiftçi, Orkun Altınay, Ramazan Aker, Recep Emre, Selman Ağaç, Ümit Örü, Ümmet Akın, Volkan Cem.

Yeni dönemde teşkilatın öncelikleri olarak; her ilçe ve mahallede aktif saha çalışması, vatandaşla birebir iletişim, parti kimliğinin güçlü şekilde hissedilmesi ve tutarlı bir disiplin anlayışının benimsenmesi öne çıktı. Cihangiroğlu, "Kenetlenirsek aşamayacağımız hiçbir engel yoktur" diyerek birlik vurgusunu son kez yineledi.

Parti içi tazelenme ve safları sıklaştırma amacıyla düzenlenen kongre, katılımcılarda birlik mesajının pekiştiği ve önümüzdeki süreçte yoğun saha çalışmalarının sinyalinin verildiği bir toplantı olarak kayda geçti.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) AYDIN İL BAŞKANLIĞI&#039;NIN 15. OLAĞAN İL KONGRESİ&#039;NDE KONUŞAN İL...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) AYDIN İL BAŞKANLIĞI'NIN 15. OLAĞAN İL KONGRESİ'NDE KONUŞAN İL BAŞKANI OSMAN GAZİ CİHANGİROĞLU; "MHP, BUGÜN AYDIN'DA BULUNDUĞU YERİ HAK ETMİYOR" DİYEREK BİRLİK MESAJI VERDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İyilik Var platformu mahallerde ahilik geleneğini dijital çağla buluşturuyor
images

Çin BRICS ortaklığıyla orta doğu ve körfez’de barışı inşa etmeye hazır
images

brics liderlerinden yeni delhi'de orta doğu için azami itidal çağrısı
images

Terörsüz Türkiye hedefiyle yeni dönemde hızlanıyoruz

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aliağa Petkimspor Ege Cup 2026'da Trabzonspor'u 91-73 mağlup etti

Erzincan'da sarp araziden 6 saatte kurtarılan büyükbaş hayvan

Alkollü sürücü polise direnip gazeteciye tükürdü, tutuklandı

Yüksekova şehidi gözyaşları ve dualarla uğurlandı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı