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Keşan'da iki ayrı uygulamada iki şüpheli uyuşturucu ile yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis iki ayrı uygulamada H.E.K. ve S.C.Ç.'nin üzerinde çeşitli uyuşturucular ele geçirerek iki kişiyi gözaltına aldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Keşan'da iki ayrı uygulamada iki şüpheli uyuşturucu ile yakalandı

Keşan'da iki ayrı uygulamada iki şüpheli uyuşturucu ile yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri iki farklı uygulama sırasında üzerinde uyuşturucu bulunan iki şüpheliyi yakalayarak adli işlem başlattı. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

yörük mahallesi uygulaması:

Alınan bilgiye göre, Yörük Mahallesi Huzur Sokak üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan H.E.K.'nin üst aramasında, peçete içerisinde 6,07 gram kimyasala bulanmış tütün ile alüminyum folyo içerisinde 1,02 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

büyük cami mahallesi uygulaması:

Polis ekiplerinin Büyük Cami Mahallesi Efes Bulvarı'nda şüphe üzerine durdurduğu S.C.Ç.'nin üst aramasında ise sarı renkli paket içerisinde 1,82 gram esrar ve bir paket sigara kağıdı bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve olaylarla ilgili işlemler devam ediyor.

KEŞAN’DA ÜZERLERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLEN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

KEŞAN’DA ÜZERLERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLEN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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