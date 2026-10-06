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Kesinleşmiş hapis cezaları uygulandı: Diyarbakır'da 76 kişi yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde JASAT ve ilçe jandarmanın operasyonunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 76 kişi yakalandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kesinleşmiş hapis cezaları uygulandı: Diyarbakır'da 76 kişi yakalandı

Operasyonun kapsamı ve koordinasyon:

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarıyla eşgüdümlü operasyonlar düzenlendi. Ekipler, adli makamlarca yakalama emri bulunan kişilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına odaklandı.

Yakalananların suç dağılımı:

İcra edilen operasyonlarda, aralarında kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve rüşvet vermek suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu bildirildi. Cezai dağılım şöyle: 10-20 yıl arası 7, 5-10 yıl arası 13, 2-5 yıl arası 38, 2 yıl altı 18 olmak üzere toplam 76 kişi yakalandı.

Adli süreç ve sonraki adımlar:

Yakalanan şahıslar, gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Jandarma yetkilileri, operasyonların suçların önlenmesi ve haklarında yakalama emri bulunanların adalete teslim edilmesine yönelik olarak planlandığını vurguladı.

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI...

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 76 KİŞİ YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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