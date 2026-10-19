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Kestel'de kış spor okulları yeni dönemi başladı

Kestel Belediyesi üç tesiste dokuz branşta Kış Spor Okulları’nın yeni dönemini başlattı; çocuklar sporla fiziksel ve sosyal gelişim kazanıyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kestel'de kış spor okulları yeni dönemi başladı

Kestel Belediyesi kış spor okulları yeni dönemi başlattı

Kestel Belediyesi, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve spor kültürünü küçük yaştan itibaren yaygınlaştırmak amacıyla Kış Spor Okulları’nın yeni dönem eğitimlerine başladı. Program, sporla tanışma imkânı sunarken çocukların ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirilmesini hedefliyor.

üç tesiste dokuz branş:

Okullar üç farklı tesiste yürütülüyor: 15 Temmuz Şehitleri Kapalı Spor Salonunda basketbol, voleybol ve cimnastik; 360 Genç Yaşam Merkezinde halk dansları, karate, geleneksel Türk okçuluğu, özel çocuklar hareket eğitimi ve kickboks; Mandıras Tesislerinde ise güreş eğitimleri veriliyor. Eğitimler, çocuklara çeşitli branşlarda düzenli antrenman imkânı sağlıyor.

amaç ve kazanımlar:

Program, uzman eğitmenler eşliğinde yürütülüyor ve çocukların fiziksel gelişimini desteklemenin yanı sıra sosyal becerilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Sporun disiplin, özgüven, takım ruhu ve dayanışma gibi değerleri pekiştirdiğine vurgu yapılıyor; böylece çocukların çok yönlü gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Başkan Ferhat Erol: "Çocuklarımızın sağlıklı, özgüvenli ve başarılı bireyler olarak yetişmesi bizim en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kestel’imizde her çocuğumuzun sporla tanışmasını, yeteneklerini keşfetmesini ve ilgi duyduğu branşlarda kendisini geliştirmesini istiyoruz. Kış Spor Okullarımızla çocuklarımızı dokuz farklı branşta sporla buluşturuyoruz. Sporun yalnızca fiziksel gelişime değil, disiplin, dayanışma ve takım ruhunun kazanılmasına da önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. Geleceğimizin teminatı evlatlarımız için sporun her alanında imkânlarımızı geliştirmeye, Kestel’imizi sporla büyüyen nesillerin ilçesi hâline getirmeye devam edeceğiz."

Kestel Belediyesi Kış Spor Okulları’na katılmak isteyen veliler ve çocuklar ilgili spor tesislerine şahsen başvuruda bulunabilir. Eğitim programları ve katılım şartları hakkında detaylı bilgi için 0224 372 10 01 numaralı telefonu veya 0516 169 83 16 numaralı WhatsApp hattını kullanabilirsiniz.

KESTEL BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN FİZİKSEL VE SOSYAL GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAMAK VE SPOR KÜLTÜRÜNÜ...

KESTEL BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN FİZİKSEL VE SOSYAL GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAMAK VE SPOR KÜLTÜRÜNÜ KÜÇÜK YAŞLARDAN İTİBAREN YAYGINLAŞTIRMAK AMACIYLA DÜZENLEDİĞİ KIŞ SPOR OKULLARI’NDA YENİ DÖNEMİ BAŞLATTI. ÜÇ FARKLI TESİSTE, DOKUZ BRANŞTA GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİMLERLE ÇOCUKLAR SPORLA BULUŞUYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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