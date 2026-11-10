Kıbrıs'ta 88. yılda Atatürk mirasının yol gösterdiği vurgulandı

Lefkoşa'da resmi anma töreni ve kültür merkezi programı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88’inci yılı dolayısıyla Lefkoşa’da törenler düzenlendi. Günün ilk programı, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen resmi çelenk sunma töreniyle başladı. Protokol sırasına göre çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05’te sirenler çalındı ve katılımcılar saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

Törene; KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

protokol mesajları ve vurgulanan değerler:

Törenlerde öne çıkan mesajlarda, Atatürk’ün kurtuluş mücadelesi, liderlik vasfı ve kurduğu Cumhuriyet’in değerleri ön plana çıkarıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Anıt Özel Defteri’ne yazdığı mesajda Atatürk’ün bağımsızlık mücadelesinin ve liderliğinin Kıbrıs Türk halkı için her zaman saygı ve hayranlık kaynağı olduğunu ifade ederek, "Kıbrıs Türk halkı, sizin açtığınız aydınlık yolda yürümeye ve fikirlerinizi yaşatmaya devam etmektedir" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de Anıt Özel Defteri’ne Atatürk’ün mirasının Türk milleti için en kıymetli hazine olduğunu belirten satırlar yazdı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin ise Atatürk’ün bağımsızlık mücadelesindeki liderliğine dikkat çekerek, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde geleceğini inşa etmeye devam ettiğini vurguladı.

eğitim, gençlik ve toplumsal hafıza üzerine konuşmalar:

Atatürk Anıtı’ndaki törenin ardından Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde anma programı düzenlendi. Programa katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Vekili ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Büyükelçi Ali Murat Başçeri, Korgeneral Ertan İnaltekin, Tümgeneral Şükrü Bilir, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile çok sayıda öğretmen, öğrenci ve sivil toplum temsilcisi yer aldı.

Programda konuşanlar, Atatürk’ün akla, bilime ve eşit haklara dayanan düşüncelerinin genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Nazım Çavuşoğlu, saat 09.05’te çalan sirenlerin yalnızca bir yas anı değil, aynı zamanda bir fikrin ve vatan sevgisinin hatırlanması olduğunu belirterek, "Aradan onlarca yıl geçti. Ama biz O’nu sadece tarih sayfalarından okumuyoruz; özgürce aldığımız her nefeste, bu adanın toprağına bastığımız her adımda hissediyoruz" sözleriyle gençliğe ve eğitim kurumlarına yapılan atfı öne çıkardı.

Ataşe Aysel Zehra Kara konuşmasında Atatürk’ün kadınların eğitim, bilim, siyaset, sağlık ve toplumsal yaşamın her alanında eşit haklara sahip olmalarına verdiği önemi vurguladı ve Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının gelecek nesiller için yol gösterici olmaya devam ettiğini ifade etti. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri adına konuşan Topçu Binbaşı Yusuf Kaya ise Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirtti ve güvenlik güçlerinin görev başında olduklarını dile getirdi.

Anma programı, Türk Maarif Koleji Korosu tarafından sunulan oratoryonun ardından sona erdi. Törenlerde vurgulanan ortak tema, Atatürk’ün mirasının KKTC toplumunda yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması sorumluluğuydu.

Not: Törenlerde belirtilen tüm isimler, kurumlar ve saat bilgileri etkinliklerde resmi olarak belirtilen şekilde korunmuştur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.