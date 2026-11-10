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Söke’nin turizm aksında trafik nefes alacak: Novada kavşağına üst geçit

Novada Kavşağı’ndaki üst geçit ve 2,1 kilometrelik yol düzenlemesi, 396 fore kazıkla tamamlanıp gelecek yaz sezonuna yetiştirilecek; trafik rahatlayacak.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Elif Demir

Söke’nin turizm aksında trafik nefes alacak: Novada kavşağına üst geçit

Projenin kapsamı:

Söke ilçesinin yaz aylarında yoğunlaşan trafik yükünü hafifletmek amacıyla Novada Kavşağı’nda yürütülen düzenleme çalışmaları sürüyor. Proje; 373 metre uzunluğunda çift yönlü üstgeçit, 32 metre uzunluğunda çift yönlü hidrolik köprü ve toplam 2.1 kilometrelik yol düzenlemesini kapsıyor. Düzenleme, Söke-Milas Karayolu ile Kuşadası çevre yolu arasındaki trafik akışını, şehir merkezi ve çevre akslara geçişleri rahatlatmayı hedefliyor.

İş programına göre bölgede toplam 396 adet fore kazık imalatı yapılacak. Yüklenici firma yetkilileri, fore kazık çalışmalarının hızla devam ettiğini ve imalatların tamamlanmasının ardından projenin genel takviminin daha da hızlanacağını bildirdi. Hedef, yatırımın önümüzdeki yaz sezonuna yetiştirilmesi ve turizm dönemindeki yoğunluğun azaltılması.

Toplantıda verilen bilgiler:

Kavşakta bulunan Karayolları Müdürlüğü ofisinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına; Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Belediye Başkan Yardımcıları Haşim Çiftçi ve Esat Çalık, Belediye Meclis Üyeleri Şeref Başar ve Hilal Tiril Kabasakal, AK Parti Söke İlçe Başkanı M. Saki Oğuz ile yönetim kurulu üyeleri, MHP Söke İlçe Başkanı Onur Şahin ve yönetim kurulu üyeleri ile Söke Kent Konseyi Başkanı A. Orhan Demir katıldı.

Toplantıda yüklenici firma yetkilisi, bugüne kadar yapılan işleri ve bundan sonraki aşamaları ayrıntılı şekilde aktardı. Çalışmaların planlandığı şekilde yürütüldüğü; fore kazık imalatlarının tamamlanmasının ardından inşaat faaliyetlerinin ivme kazanacağı belirtildi.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, kavşağın özellikle turizm sezonunda yaşanan sorunları önemli ölçüde çözeceğini vurguladı ve sürecin takipçisi olduklarını söyledi: "İhtiyaca yönelik proje yapılıyor. Çalışmaların sorunsuz şekilde devam ettiği yönünde bilgiler aldık. İlgili Bakanlığımıza, Milletvekillerimize, Karayolları Bölge Müdürlüğümüze, Aydın Büyükşehir Belediyemize yapılan çalışmalar ve Söke’ye kazandırılan proje için teşekkür ediyoruz. Sökemizin öncelikli ihtiyaçları ve sorunların çözümü için çalışmalarımıza hizmet odaklı devam ediyoruz".

Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla hem ilçe merkezine erişimin hem de çevre yolunun akışının iyileşeceğini; böylece turizm sezonunda görülen yoğunluğun ve gecikmelerin azalmasının beklendiğini kaydetti.

SÖKEDE NOVADA KAVŞAĞINDA DÜZENLEME

SÖKEDE NOVADA KAVŞAĞINDA DÜZENLEME

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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