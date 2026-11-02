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Kıbrıs'ta diyalog için umut mesajı: Holguin adada iyimserliğini yineledi

BM'nin Kıbrıs Temsilcisi Maria Angela Holguin, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşüp haftaya üçlü toplantı hazırlıklarını ve iyimserliğini paylaştı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 13:54

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Kıbrıs'ta diyalog için umut mesajı: Holguin adada iyimserliğini yineledi

Toplantının seyri:

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi. Görüşme saat 11.00'de başlayıp basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve toplam 1 saat 20 dakika sürdü.

Üçlü görüşme hazırlıkları:

Holguin, basına yaptığı İngilizce açıklamada, gelecek hafta planlanan üçlü görüşmeye ilişkin hazırlıkların ele alındığını belirtti. Toplantının "hazırlık niteliğinde" olduğunu söyleyen Holguin, görüşmede birçok konunun gündeme geldiğini aktardı.

Holguin'in iyimserliği:

Güney Kıbrıs'taki önceki açıklamasını hatırlatan Holguin, Kıbrıs sorununa ilişkin iyimserliğini yineledi ve basına açık bölümde "Umarım adada iyimser olan tek kişi ben değilimdir" ifadelerini kullandı. Çalışmalarına devam edeceğini vurgulayan Holguin, görüşmeyi "güzel bir toplantı" olarak nitelendirdi ve teşekkür etti.

Holguin’in Cumhurbaşkanlığına gelişinde kendisini Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana karşıladı. Basına kapalı süren ikili görüşme sonrasında yapılan açıklamalar, önümüzdeki haftaki üçlü temasın zeminine ışık tutacak nitelikte oldu.

KKTC CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN,BM GENEL SEKRETERİ&#039;NİN KIBRIS KİŞİSEL TEMSİLCİSİ MARİA ANGELA...

KKTC CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN,BM GENEL SEKRETERİ'NİN KIBRIS KİŞİSEL TEMSİLCİSİ MARİA ANGELA HOLGUİN CUELLAR'I KABUL ETTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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