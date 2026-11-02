Togg'un atılımı: son bir yılda 55 bin, toplamda 130 bini geçen elektrikli araçlar yollarda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığın 2027 bütçesine ilişkin sunum yaptı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Kacır, sunumunda 2002'den bu yana yürütülen politikalarla Ar-Ge ve yerli teknoloji üretiminde kaydedilen ilerlemeyi ayrıntılarıyla paylaştı.

Ar-Ge büyümesi ve teknoparklardaki gelişim:

Kacır, 2002'de yıllık 1,2 milyar dolar olan Ar-Ge harcamasının bugün 24,8 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranının binde beşten yüzde 1,55'e çıktığını vurgulayan Bakan, özel sektör Ar-Ge harcamalarının 45 misli artışla 16,1 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi. Tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısının 29 binden 318 bine çıktığını ve bu alanda OECD ülkeleri arasında en fazla artış yapan ülke konumunda olduklarını aktardı.

Teknopark sayısını 115'e yükselttiklerini, teknoparklardaki girişim sayısının son bir yılda yaklaşık 2 bin artışla 13 bin 837'ye ulaştığını ve bu girişimlerde istihdamın 12 bin artışla 136 bin olduğunu ifade etti. Ayrıca desteklenen 1.362 Ar-Ge ve 348 Tasarım Merkezinde 56.947 fikri mülkiyet tescilinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Togg, şarj altyapısı ve teknolojinin yaygınlaşması:

Bakan Kacır, Togg'un kullanıcı kitlesini genişletme hedeflerine değinerek, "Son bir yılda 55 bin, bugüne kadar 130 binden fazla Togg yollara çıktı" dedi. Elektrikli araç kullanımını desteklemek üzere sunulan teşviklerle ülke genelinde elektrikli araç şarj bağlantısı sayısının 48 bin 900'e ulaştırıldığını kaydetti. Kacır, konuşmasında sağlık teknolojilerinden ulaşım çözümlerine kadar geniş bir yelpazede yerli üretim örnekleri sıraladı: kalp-akciğer makineleri, yapay zekâ destekli yoğun bakım monitörleri, saatte 250 kilometre hıza ulaşabilen elektrikli trenler ve Seviye 4 otonom otobüsler dahil.

TÜBİTAK destekleri ve kümelenme programları:

Kacır, üniversite araştırma projelerinde 22 bin 300 bursiyerin desteklendiğini, TÜBİTAK programlarında 190 üniversite ve 3 bin 400 firmanın 11 bin 825 projesine 15,4 milyar lira katkı sağlandığını söyledi. 12 ulusal araştırma altyapısına bugüne kadar 10,8 milyar lira kaynak aktarıldığını; bu altyapılarda biyotıp, ileri malzemeler, MEMS, astrofizik, güneş enerjisi, raylı sistemler, deniz hukuku ve finans teknolojileri gibi alanlarda çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Kümelenme Destek Programı kapsamında nükleer sanayi, siber güvenlik, biyoteknoloji, sağlık teknolojileri, mobilite, ileri malzemeler, oyun teknolojileri, rüzgâr enerjisi, 6G haberleşme teknolojileri ve havacılık endüstrisi gibi stratejik alanlarda 19 kümeyi ve bin 54 üyeyi desteklediklerini anlattı.

Savunma sanayisi ve yerli üretim hamleleri:

Kacır, savunma ve havacılık ihracatının 2002'de 248 milyon dolar iken geçtiğimiz yıl 10 milyar doları aştığını bildirdi. Savunma sanayisine ilişkin olarak bugüne kadar bin 203 yatırım için teşvik belgesi düzenlendiğini ve 668 milyar lira sabit yatırımın önünün açıldığını söyledi. Teknoparklarda savunma sanayisinde 352 firmanın 7 bin 350 araştırmacıyla teknoloji geliştirmeye devam ettiğini vurguladı.

Millî füze ve mühimmat geliştirmelerine dair bilgilerde ise Çelik Kubbe projesi kapsamında Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SİPER-2'nin seri üretimine önümüzdeki yıl başlanacağı; ısıl pil üretim kapasitesinin geçtiğimiz yıl iki kat artırıldığı, millî torpido AKYA'nın entegrasyonunun tamamlandığı belirtildi. Ayrıca vakum tüpleri, elektronik harp sistemleri ve KAAN'a yönelik gelişmiş platform ve yaşam destek sistemleri gibi başlıklara atıf yapıldı.

Planlı sanayileşme, OSB yatırımları ve bütçe dağılımı:

Kacır, planlı sanayileşme sayesinde üretimi ülke geneline yaydıklarını; son bir yılda 6 Organize Sanayi Bölgesi, 7 Endüstri Bölgesi ve 19 yatırım alanı ilan ettiklerini söyledi. Müteşebbisler için 70 bin hektar ilave yatırım alanı sağlandığını, bu yıl Bakanlık destekleriyle tamamlanacak 13 OSB ve 4 sanayi sitesi projesinin 30 bin istihdam yaratacağını belirtti. 2027 yılı bütçesinde OSB, Endüstri Bölgesi ve Sanayi Sitesi projelerine 53 milyar lira kaynak ayrıldığını açıkladı.

Ekim 2024'ten bu yana çevrimiçi platform üzerinden OSB'lere yapılan başvuruların 252 OSB'de 9 bin 507 yatırımcıya ulaştığını, 23 milyon metrekare büyüklüğünde yatırım alanının bin 472 sanayiciye tahsis edildiğini ifade etti. Kalan ödeneklerle ilgili olarak Bakan, 2025 bütçesi kapsamında Bakanlık ve bağlı kuruluşlara başlangıçta verilen 194 milyar 531 milyon 626 bin lira'lık ödeneğin yıl içi eklemelerle 260 milyar 30 milyon 539 bin 573 lira'ya çıktığını ve bu tutarın 243 milyar 458 milyon 124 bin 835 lira'lık kısmının harcandığını; kalan 1 milyar 506 milyon 687 bin 64 lira'ın 2026 yılı bütçelerine devredildiğini kaydetti.

Kacır'ın sunumu, yerli ve millî teknoloji üretimi, savunma sanayisi kapasitesinin güçlendirilmesi ve planlı sanayileşme yoluyla istihdam ve yatırım alanlarının genişletilmesi hedeflerinin bütçe planlamasına nasıl yansıdığını detaylandırdı.

Bakan Kacır: "Son bir yılda 55 bin, bugüne kadar 130 binden fazla Togg yollara çıktı"