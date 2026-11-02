Kozan'da il olma beklentisi yeniden canlandı

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 19 il adayı arasında Kozan’ın yer alması, 132 bin nüfuslu ilçede yıllardır süren il olma umutlarını yeniden alevlendirdi; yerel yetkililer sevinçli.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından
KOZAN KENT GENEL
Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.
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