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Kozan'da il olma beklentisi yeniden canlandı

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 19 il adayı arasında Kozan’ın yer alması, 132 bin nüfuslu ilçede yıllardır süren il olma umutlarını yeniden alevlendirdi; yerel yetkililer sevinçli.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 14:27

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EDİTÖR: Elif Demir

Kozan'da il olma beklentisi yeniden canlandı

Bahçeli’nin açıklaması ilçede heyecan yarattı:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından

KOZAN KENT GENEL

KOZAN KENT GENEL

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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