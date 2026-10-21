Kıdemli vatandaşlara öğrenme ve sosyalleşme fırsatı: 3. yaş üniversitesi Erzurum'da

SBÜ Erzurum Tıp Fakültesi'nden yeni program

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Erzurum Tıp Fakültesi, 'Yaşam Boyu Öğrenme, Sağlıklı Yaşlanma' mottosuyla 60 yaş ve üzeri bireylerin eğitim, sağlık ve sosyal yaşantılarını desteklemek amacıyla '3. Yaş Üniversitesi' programını hayata geçiriyor. Program, katılımcıların yaşam kalitesini yükseltmeyi, toplumsal bağları güçlendirmeyi ve kıdemli vatandaşların bilgi ile üretime katılımını teşvik etmeyi hedefliyor.

eğitim içeriği ve hedefleri:

Program kapsamında katılımcılara; program tanıtımı ve bilgilendirme oturumları, koruyucu sağlık önlemlerini kapsayan sağlıklı yaşlanma eğitimi, zihin sağlığı ve hafıza güçlendirme antrenmanları, fiziksel egzersiz uygulamaları, dijital okuryazarlık ve teknoloji kullanımı ile ilgili uygulamalı dersler ile sanat, müzik ve hobi atölyeleri sunulacak. Bu çok yönlü içerik, fiziksel, zihinsel ve sosyal boyutlarda aktif yaşlanmayı desteklemeyi amaçlıyor.

başvuru, kayıt ve katılım bilgileri:

Programa başvurular 6 Kasım 2026 tarihine kadar kabul edilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından kesin kayıtlar 9-13 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak ve eğitimler 16 Kasım 2026 tarihinde başlayacak. Etkinlik, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi ile Erzurum Şehir Hastanesi ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenleniyor; kontenjan sınırlı tutuldu.

Yetkililer, sınırlı kontenjan nedeniyle 60 yaş ve üzeri vatandaşların başvuru tarihlerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor. Proje 'Hayat deneyimle güzeldir, paylaştıkça değer kazanır' anlayışıyla katılımcıların yeni bilgiler edinmesini, sosyal çevrelerini genişletmesini ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını amaçlıyor. Eğitimler, hem öğrenme hem de sosyalleşme fırsatı sunarak kıdemli vatandaşların topluma katılımını desteklemeyi hedefliyor.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (SBÜ) ERZURUM TIP FAKÜLTESİ, 60 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERİN AKTİF YAŞLANMASINI VE HAYAT BOYU ÖĞRENME SÜRECİNE KATILIMINI DESTEKLEMEK AMACIYLA "3. YAŞ ÜNİVERSİTESİ" PROGRAMINI HAYATA GEÇİRİYOR. "YAŞAM BOYU ÖĞRENME, SAĞLIKLI YAŞLANMA" MOTTOSUYLA DÜZENLENEN PROGRAM İÇİN BAŞVURULAR 6 KASIM 2026 TARİHİNE KADAR KABUL EDİLECEK.