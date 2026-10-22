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Kiev'i gece hedef alan füze saldırısı: 1 ölü, ilçelerde geniş çaplı hasar

Rusya’nın gece düzenlediği füze saldırısı Kiev’in altı bölgesini vurdu; 1 ölü, 22 yaralı, birçok bina yandı ve metro altyapısı zarar gördü.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kiev'i gece hedef alan füze saldırısı: 1 ölü, ilçelerde geniş çaplı hasar

Kiev'de gece saldırısı ve ilk bilanço:

Rusya'nın gece boyunca düzenlediği füze saldırısında Ukrayna'nın başkenti Kiev'in altı bölgesinde yangınlar ve yıkım meydana geldi. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4'ü çocuk olmak üzere 22 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bölgelerde hasar ve yaralanmalar:

Dniprovskyi bölgesinde can kaybı kaydedilirken, bölgede 5 kişi yaralandı; çok sayıda bina ve araçta hasar oluştu ve birden fazla yangın çıktı.

Pecherskyi bölgesinde 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı ve bir ambulans istasyonu hasar gördü.

Holosiivskyi bölgesinde bir binanın vurulması sonucu 6 kişi yaralandı.

Obolonskyi bölgesinde binalarda hasar ve yangınlar görülürken 2 kişi yaralandı.

Sviatoshynskyi bölgesinde bir bina ve bir restoran kompleksi alev aldı; itfaiye ekipleri bin 100 metrekarelik alana yayılan yangını söndürdü.

Ulaşım ve altyapıya etkiler:

Darnytskyi bölgesindeki ulaşım altyapısı tesisleri saldırıdan etkilendi. Saldırı nedeniyle Pivdennyi Köprüsü üzerindeki metro altyapısının zarar görmesi trafik akışında kısıtlamalara yol açtı.

RUSYA, GECE BOYUNCA UKRAYNA’NIN BAŞKENTİ KİEV’E GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FÜZE SALDIRISINDA 1 KİŞİNİN...

RUSYA, GECE BOYUNCA UKRAYNA’NIN BAŞKENTİ KİEV’E GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FÜZE SALDIRISINDA 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİ, 22 KİŞİ DE YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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