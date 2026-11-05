Mirası darbelerden güç alan Ecevit için kabri başında birlik mesajı

kabri başında anma töreni

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, eski Başbakan Bülent Ecevit’in vefatının 20. yıl dönümünde Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı. Törenin ardından Ecevit’in mezarına çelenk bırakan Özel, burada yaptığı konuşmada Ecevit’in siyaset yaşamı ve toplumda yarattığı etkinin altını çizdi.

ecevit'in siyasi yolculuğu ve emekçi vurgusu:

Özel, konuşmasında Ecevit’in kariyerine ilişkin somut sayılar vererek kişisel başarılarını hatırlattı: "32 yaşında milletvekili, 36 yaşında bakan, 46 yaşında genel başkan, 48 yaşında başbakan". 1970’li yıllarda partisini birinci parti konumuna taşıyan Ecevit’in emekçilerin hakları, grevli toplu sözleşme hakkı ve işçi dostu politikalarıyla tanındığını belirtti. Özel, Ecevit’e toplumun geniş kesimlerinden verilen sevgiye atıfta bulunarak onun "Karaoğlan" lakabıyla anılmasını yorumladı.

darbeler, direniş ve siyasi hatırlatma:

Tören konuşmasında 1980 darbesinin sonuçlarına da değinen Özel, Ecevit’in parti kapatılması, gözaltı ve siyasi yasaklara rağmen mücadelesini sürdürdüğünü söyledi. Özel, partisi adına verdiği sözü hatırlatarak, "Kendisi gibi darbelerden yılmadık, teslim olmadık, mücadeleyi hep beraber sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı ve yerel seçimlerin ardından partinin birinci parti çıkarılacağı sözünü yinelediklerini belirtti. Ayrıca son kurultaylar ve mazbata süreçlerine ilişkin yaşadıklarını "siyasi hazımsızlık" ve "siyasal darbeye muhatap olma" olarak niteledi.

ziyaretler ve hukuk vurgusu:

Ecevit’in kabrindeki anmanın ardından Özel, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kabrini de ziyaret ederek karanfil bıraktı. Basın mensuplarına, yöneltilen soru üzerine Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili iddialara değindi. Özel, Sayan Kaya hakkında yürütülen soruşturmaya işaret ederek, savcılık işlemlerinin ilmî usullerle yürütülmesi gerektiğini savundu ve hukukun herkese eşit uygulanması gerektiğini vurguladı.

Özel, Sayan Kaya konusunda aktarılan rakamları hatırlatarak, "hesabında 2 milyar liranın üzerinde, 3 bin 366 daire alacak kadar bir para çıkmıştı" ve 46 belediye başkanına yönelik aramalarda benzer tutarların bulunmadığını belirtti. Bu bağlamda muamele farklılıklarına dikkat çekerek, uygulanan yöntemlerin adaletli olmasını talep etti: "Eğer bu ülkede hukuk varsa herkese eşit işlemeli."

Özel’in konuşması, Ecevit’in mirası üzerinden darbelerle mücadele eden bir siyaset anlayışını ve güncel siyasi hedef olarak partiyi genel seçimlerde birinci yapma iddiasını öne çıkardı. Tören, geçmişe saygı ifadesi yanında güncel siyaset için de mesaj taşıdı.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, ESKİ BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT'İN VEFATININ 20'NCİ YIL DÖNÜMÜNDE DEVLET MEZARLIĞI'NDAKİ KABRİ BAŞINDA DÜZENLENEN ANMA TÖRENİNE KATILDI