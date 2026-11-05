Riyad'da yeni ortaklık: Suriye ile Suudi Arabistan savunma ve kalkınma alanında anlaşmaya vardı

Riyad görüşmesinden somut adımlar çıktı:

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şaraın resmi ziyareti kapsamında Riyad'da düzenlenen görüşmelerin ardından, Suriye ile Suudi Arabistan arasında çok yönlü bir paket üzerinde mutabakata varıldı. El-Yemame Sarayı'ndaki görüşmenin ardından iki ülke arasında savunma, sanayi, tarım, altyapı, konut ve finansal hizmetleri kapsayan toplam altı anlaşma imzalandı.

Törene, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra, Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yüsr Barmieh, Suriye Sanayi ve İç Ticaret Bakanı Basel Abdulhanan ve Suriye Genel İstihbarat Başkanı Tümgeneral Abdulkadir Tahan katıldı.

kredi paketi ve kalkınma finansmanının önemi:

Anlaşmalar kapsamında sağlanan krediler, Suudi Kalkınma Fonu tarafından Suriye devletine doğrudan tahsis edilen ilk kalkınma finansmanı olma özelliği taşıyor. Toplamda 400 milyon dolardan fazla kaynak içeren paket, altyapı kredilerinin ötesinde uzun vadeli işbirliklerini de içeriyor.

Mutabakat zaptları, sanayi, tarım ve çevre alanlarında beşer yıllık dönemlerle yenilenecek ortak çalışma gruplarının kurulmasını öngörüyor; böylece finansmanın yalnızca tek seferlik destek olmaktan çıkarılarak sürdürülebilir projelere dönüştürülmesi amaçlanıyor.

kredilerin öncelikli dağılımı ve hedefleri:

Sağlanan kaynakların dağılımı, halkın günlük yaşamına doğrudan temas eden stratejik alanlara yönlendirildi. Bunlar arasında en büyük pay, arama-kurtarma, enkaz ve mayın temizleme ile yol açma kapasitesinin güçlendirilmesine ayrıldı. Bu amaçla 105 milyon dolar tutarında yatırım ile farklı vilayetlerde kurulacak ve yenilenecek 25 sivil savunma merkezi için tahsis sağlandı; bu adımın yaklaşık 7 milyondan fazla kişinin yaşam güvenliğini ve erişimini desteklemesi hedefleniyor.

Sağlık alanında hastanelerin ve sağlık merkezlerinin yeniden inşası ile temel sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması için 100 milyon dolar ayrıldı. Enerji sektöründe ise Halep Termik Santralı'ndaki üretim ünitelerinin yenilenmesi amacıyla 90 milyon dolar tahsis edilerek yaklaşık 5 milyon kişiye kesintisiz ve istikrarlı elektrik sağlanması planlanıyor.

Sosyal istikrarı desteklemek amacıyla hasar gören 10 bin konutun yeniden inşası için ilk etapta 60 milyon dolar bütçe ayrıldı. Su altyapısında verimliliği artırmak için Şam, İdlib ve diğer vilayetlerde 300 bin akıllı ön ödemeli su sayacı tedarik ve kurulumuna yönelik 30 milyon dolarlık kaynak öngörüldü. Kamu hizmetlerinde şeffaflığı ve kurumsal kapasiteyi güçlendirecek dijital dönüşüm projelerine ise 18 milyon doları aşan finansman aktarıldı.

ekonomik tanıtım ve uluslararası görünürlük:

Anlaşmalar kapsamında Suriye'ye, Riyad Expo 2030'da kendisine tahsis edilen resmi stantla fuarda yer alma imkânı sağlandı. Bu imkan, Şam yönetiminin ülkedeki yatırım fırsatlarını ve ekonomik potansiyelini uluslararası kamuoyuna ve küresel yatırımcılara doğrudan sunmasına olanak tanıyacak.

Riyad'daki görüşmeler, savunma işbirliğinin yanı sıra geniş kapsamlı kalkınma finansmanını da içererek Suriye'de altyapı ve hizmetlerin toparlanmasına yönelik çok boyutlu bir yaklaşım ortaya koyuyor. Uzun vadeli ortak çalışma grupları ve doğrudan fonlama mekanizmaları, anlaşmaların tek seferlik yardımdan öte sürdürülebilir etki bırakma hedefini vurguluyor.

Yetkililer, imzalanan anlaşmaların uygulama sürecinin takip edileceğini ve projelerin yerel ihtiyaçlar doğrultusunda önceliklendirileceğini bildirdi.

SURİYE İLE SUUDİ ARABİSTAN SAVUNMA BAKANLIKLARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İLE 400 MİLYON DOLARDAN FAZLA KREDİYİ İÇEREN 6 ANLAŞMA İMZALANDI.