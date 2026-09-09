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Kılıçdaroğlu'ndan katkı çağrısı: Türkiye'nin sorunlarını birlikte çözeceğiz

Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Eylül resepsiyonunda Türkiye'nin bağımsızlığı, gelişmesi ve sorunlarının çözümü için her türlü katkıya hazır olduklarını söyledi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 21:39

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EDİTÖR: Merve Çelik

Kılıçdaroğlu'ndan katkı çağrısı: Türkiye'nin sorunlarını birlikte çözeceğiz

Kılıçdaroğlu'ndan 9 Eylül resepsiyonu değerlendirmesi

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen 9 Eylül Resepsiyonu'na Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Etkinlik kapsamında belgesel gösterimi, Yedi Renk Senfoni Orkestrası konseri ve dans gösterisi yer aldı. Kılıçdaroğlu, alana gelerek partililerle buluştu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

etkinlikte öne çıkanlar:

Programda gösterilen belgesel ve kültürel sunumlar, resepsiyonun ana çerçevesini oluşturdu. Konser ve dans gösterileri sonrası Kılıçdaroğlu'nun alana çıkışı partililer tarafından izlendi; etkinlik, parti içindeki birlik mesajlarını pekiştiren bir atmosferde tamamlandı.

kılıçdaroğlu'nun mesajı:

Kılıçdaroğlu, 103.yıl nedeniyle yapılan kutlamalara ilişkin olarak '103.yıl bize, partiye, Türkiye’ye hayırlı olsun. Aynı kararlılıkta yolumuza devam edeceğiz' dedi. Ayrıca 'Türkiye'nin bağımsızlığı için, Türkiye'nin gelişmesi için, Türkiye'nin sorunlarının çözülmesi için her türlü katkıyı vermeye ve çaba göstermeye de hazırız. Politikalarımızla da bunu göstereceğiz' ifadelerini kullandı.

Parti içi işleyişe dair de uyarılarda bulunan Kılıçdaroğlu, 'CHP olarak bütün il binalarımız, ilçe binalarımız halka açık olmalı. Halk gelip orada derdini anlatmalı. Çözüm varsa söylenmeli. Çözüm üretemiyorlarsa mutlaka bize söylenmeli' diyerek kapıların ve iletişimin önemine vurgu yaptı. Konuşmasında ayrıca 'Bu ülkenin çözülemeyecek sorunu yoktur. Her sorun çözülebilir' sözleriyle sorunlara yaklaşım biçimini özetledi.

Etkinliğe ilişkin olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın resepsiyona katılmadığı bilgisi paylaşıldı.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, &quot;TÜRKİYE’NİN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN...

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, "TÜRKİYE’NİN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN, TÜRKİYE’NİN GELİŞMESİ İÇİN, TÜRKİYE’NİN SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİ İÇİN HER TÜRLÜ KATKIYI VERMEYE VE ÇABA GÖSTERMEYE DE HAZIRIZ. POLİTİKALARIMIZLA DA BUNU GÖSTERECEĞİZ" DEDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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