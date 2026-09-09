Erdoğan ABD'li milletvekili Darrell Issa ve eşini kabul etti

Kabulün ayrıntıları:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa ve eşini kabul etti.
Ziyaretin çerçevesi:
Gerçekleşen kabul resmi niteliktedir ve karşılıklı temas olarak kayda geçmiştir.
Protokol:
Kabul, Cumhurbaşkanlığı protokol kuralları çerçevesinde yapılmıştır; görüşmeye ilişkin resmi ayrıntılar kamuoyuna açıklanmadı.
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYESİ DARRELL ISSA VE EŞİNİ KABUL ETTİ.
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