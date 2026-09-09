Dolar 48,4713 +0,03%
Euro 56,3996 +0,13%
Bist 14.505,48 +0,70%
Altın Gram 6.926,72 +0,13%
EUR/USD 1,1631 +0,01%
Brent Petrol 101,43 +3,58%
--°

Erdoğan ABD'li milletvekili Darrell Issa ve eşini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa ve eşini kabul etti; kabul, resmi protokol çerçevesinde gerçekleştirildi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 20:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdoğan ABD'li milletvekili Darrell Issa ve eşini kabul etti

Kabulün ayrıntıları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa ve eşini kabul etti.

Ziyaretin çerçevesi:

Gerçekleşen kabul resmi niteliktedir ve karşılıklı temas olarak kayda geçmiştir.

Protokol:

Kabul, Cumhurbaşkanlığı protokol kuralları çerçevesinde yapılmıştır; görüşmeye ilişkin resmi ayrıntılar kamuoyuna açıklanmadı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYESİ DARRELL ISSA VE EŞİNİ KABUL...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYESİ DARRELL ISSA VE EŞİNİ KABUL ETTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ'da sendika zaferi: EBUAŞ çalışanlarının ücretlerine yüzde 35 zam
images

Kılıçdaroğlu'ndan katkı çağrısı: Türkiye'nin sorunlarını birlikte çözeceğiz
images

Külliye'de baş başa görüşme: Erdoğan ve Yavaş bir araya geldi
images

Suriye ve Irak gündemiyle Ankara'da görüşme: Erdoğan, Tom Barrack'ı kabul etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ücretlerini alamayan inşaat işçileri çatıya çıkarak ödeme istedi

Saniyelerle yarış: organ nakillerinde iletişim ve altyapının belirleyici rolü

Çatıda bekleyiş: Begonvil inşaatındaki taşeron işçileri paralarını istiyor

Andırın'da traktörle sürüklenen köpek olayında jandarma soruşturması

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali