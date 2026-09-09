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Külliye'de baş başa görüşme: Erdoğan ve Yavaş bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde ağırladı; görüşme basına kapalı yapıldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 20:47

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 20:50

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EDİTÖR: Merve Çelik

Külliye'de baş başa görüşme: Erdoğan ve Yavaş bir araya geldi

Kabulün kısa özeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulün basına kapalı gerçekleştiği kaydedildi.

Kabulün ayrıntıları:

Toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi ortamda yapıldı. Kabul, basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve görüşmenin kamuoyuna açık ayrıntıları paylaşılmadı.

Taraflar ve protokol:

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hazır bulunduğu bildirildi. Resmî kaynaklar tarafından yapılan kısa girişe göre kabul, protokol çerçevesinde gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ&#039;I KABUL...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ'I KABUL ETTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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