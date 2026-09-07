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Kılıçlar'da yol inşaatı yakınında çarpışma: servis yolcularından 14 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Kılıçlar köyünde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı; ekipler yaralılara müdahale edip hastanelere sevk etti.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 19:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kılıçlar'da yol inşaatı yakınında çarpışma: servis yolcularından 14 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde servis ile otomobil çarpıştı

Yahşihan ilçesinde, yol inşaatında çalışan işçileri taşıyan servis aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Kaza yeri ve gelişme:

Kaza, Kılıçlar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu her iki araçta bulunan kişiler yaralandı ve ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Müdahale ekiplerinin çalışması:

AFAD, itfaiye, jandarma, UMKE ve çok sayıda sağlık ekibi olay yerine ulaştı. Ekipler araçlardan çıkarılan yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi; yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kırıkkale&#039;de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı

Kırıkkale'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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