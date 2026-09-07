Kılıçlar'da yol inşaatı yakınında çarpışma: servis yolcularından 14 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde servis ile otomobil çarpıştı

Yahşihan ilçesinde, yol inşaatında çalışan işçileri taşıyan servis aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Kaza yeri ve gelişme:

Kaza, Kılıçlar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu her iki araçta bulunan kişiler yaralandı ve ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Müdahale ekiplerinin çalışması:

AFAD, itfaiye, jandarma, UMKE ve çok sayıda sağlık ekibi olay yerine ulaştı. Ekipler araçlardan çıkarılan yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi; yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kırıkkale'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı