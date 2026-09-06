Kilis'te sınırda buluşma: Horoz Karası hasadını birlikte öğrendiler

Erasmus+ programı kapsamında Kilis'te bir araya gelen Türkiye, Bulgaristan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan gelen 24 genç, kentin yöresel değeri Horoz Karası üzümünü sınırın sıfır noktasında topladı. Etkinlik, katılımcılara hasat uygulamalarını ve sonrasındaki serim ile kurutma süreçlerini yerinde öğrenme fırsatı sundu.

Etkinlik ve uygulamalı eğitim:

Bağda çalışan üreticiler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada gençler, üzümün nasıl doğru zamanda ve doğru teknikle koparıldığını uygulamalı olarak öğrendi. Daha sonra toplanan üzümler serim alanlarına taşındı ve kurutma sürecinin hangi aşamalardan geçtiği tek tek gösterildi. Uygulamalı eğitim, özellikle serim dizilimi ve kurutma koşullarının lezzet ve kaliteye etkisini görünür kıldı.

Organizasyon, katılımcıların yalnızca tarımsal uygulamaları takip etmesini sağlamadı; üreticilerle doğrudan iletişim kurarak yöresel bilgi ve deneyimlerin aktarımına da zemin hazırladı. Bu sayede gençler, Horoz Karası üzümünün üretim sürecine dair somut beceriler edindi.

Kültürlerarası buluşma ve değerlendirme:

Proje sorumlusu Halil Karaca, etkinliğin amacını şöyle özetledi: "Erasmus+ programı kapsamında 4 ülkeden gelen katılımcılarımızla birlikte Kilis kültürünün önemli değerlerinden biri olan Horoz Karası üzümünün toplama aşamasındayız. Burada üzümün nasıl toplandığını ve sonrasında nasıl serim yapıldığını, kurutma işleminin nasıl gerçekleştirildiğini görecekler. Şu anda üzüm topluyorlar. Sınırları kaldırıp 24 katılımcıyla hep birlikte üzüm toplama etkinliğine geldik".

Bulgaristan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan gelen gençler ile Türk katılımcılar etkinliği eğlenceli ve öğretici bulduklarını belirtti. Katılımcılar, sınırın sıfır noktasında farklı ülkelerden insanların bir araya gelmesinin kültürel etkileşimi güçlendirdiğini ve yöresel değerlerin paylaşılmasının önemini vurguladı.

Etkinlik, yerel tarım kültürünü koruma ve uluslararası bağlamda tanıtma amaçlarını bir araya getirerek hem üreticilere hem de katılımcılara kazanç sağladı. Gençlerin öğrendikleri uygulamalar, Kilis'in yöresel değerlerinin sonraki kuşaklara aktarılmasında somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

4 ÜLKEDEN GENÇLER SINIRIN SIFIR NOKTASINDA HOROZ KARASI ÜZÜMÜNÜ TOPLADI