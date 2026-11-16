Kiltepe ve Çarmuzu'ya yeni imar yolu: Kuzey Kuşak Yolu bağlantısı bölge trafiğini rahatlatacak

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında Kiltepe ve Çarmuzu mahallelerini 2 kilometre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki yeni imar yoluyla Kuzey Kuşak Yolu'na bağlayacak projede çalışmalarını sürdürüyor. Proje, bölge ulaşımını kolaylaştırmayı, trafik akışını güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefliyor.

Belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte, mahallelerin şehir içi ve ana yol ağlarına erişimi güçlenecek; seyahat sürelerinin kısalması ve güzergâh alternatiflerinin artmasıyla günlük trafik yoğunluğunda azalma bekleniyor.

Çevresel ve kentsel etkiler:

Yol açma ve iyileştirme yatırımları, kentlerin ekonomik ve sosyal gelişimini doğrudan etkileyen altyapı hamleleri arasında yer alıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi, mevcut ihtiyaçları karşılarken kentin gelecekteki büyümesini de gözeterek ulaşım ağını planlıyor. Bu bağlantı yolu, sadece araç trafiğini rahatlatmakla kalmayıp mahallelerin ulaşım konforunu artırarak yerleşim ve hizmetlerin erişilebilirliğini de iyileştirecek.

Planlı ve geniş akslarla yapılan ulaşım yatırımları, altyapıya erişimin kolaylaşması sayesinde mahallelerin sosyal ve ekonomik açıdan gelişmesine katkı sağlayacak; acil durumlarda ulaşımın hızlanması gibi hayati faydalar da sağlanmış olacak.

Muhtarlar ve sakinlerin görüşleri:

Çarmuzu Mahalle Muhtarı Ali Bektaş, "Büyükşehir Belediyemizin açmış olduğu yol 25 metre genişliğinde ve 2 kilometre uzunluğunda bu çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine şahsim ve mahallem adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş ise, "Kiltepe ve Çarmuzu mahallelerimizin arasında bulunan Kuzey Kuşak Yoluna bağlantı yolumuzdaki çalışmalar sürmektedir. Mahallem ve şahsım adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er ve ekibine teşekkür ediyorum. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu yolla birlikte Çarmuzu ve Kiltepe mahallelerimiz nefes alacaktır. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Çarmuzu sakini Ramazan Gökçe de, "Yaklaşık olarak 40 yıldır hizmet gelmeyen bu yere yapılan hizmetlerden dolayı başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e ve ekibine teşekkür ediyorum. Allah’a şükürler olsun önce Allah’ın sonrada büyüklerimizin sayesinde güzel işler yapılmakta. Bu yolun açılması ile birlikte birçok hizmet gelecek." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini Seyfettin Keskin ise 20 yıldır aynı mahallede oturduğunu belirterek, ilk defa böyle büyük bir hizmetin yapıldığını söyledi ve Büyükşehir Belediye Başkanına ve ekibine teşekkür etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelindeki benzer ulaşım projeleriyle mahallelerin gelişimini desteklemeye, ulaşım konforunu artırmaya ve kentin geleceğine katkı sunmaya devam edeceği vurgulanıyor.

KİLTEPE VE ÇARMUZU MAHALLELERİ KUZEY KUŞAK YOLU’NA BAĞLANIYOR