Stubb'ten AB ve Türkiye ilişkilerine derinlik çağrısı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Brüksel'de düzenlenen AB Genişleme Forumu'nun açılışında katılımcılara hitap etti. Konuşmasında 1999 Helsinki Zirvesi'ne ilişkin anısını anlatarak, o dönemin Avrupa'yı yeniden birleştirme görevini vurguladı.

Helsinki anısı ve genişlemenin tarihsel önemi:

Stubb, 1999'daki Avrupa Konseyi toplantısına dair anekdotunu paylaşırken, o yılın genişleme sürecinin etkisini hatırlattı. Yan odada not tutmakla görevli olduğunu, süreçte 6 ülkeyle katılım müzakerelerinin başlatıldığını ve Türkiye'ye ilk kez aday statüsü verildiğini aktardı. Anısında Javier Solana'nın dönemin Başbakanı Ecevit'i Helsinki'ye getirmek için Ankara'ya gittiğini, Chirac'ın uçağının camının kırılması nedeniyle dönüşün geciktiğini söyledi. Stubb, "Bence Helsinki'de alınan kararlar Avrupa'yı dönüştürdü" dedi.

Türkiye ile ilişkilere derinlik çağrısı:

Stubb, Türkiye'yi "Avrupa güvenliğinin önemli bir aktörü ve vazgeçilmez bir NATO müttefiki" olarak nitelendirdi ve "Evet, değerler konusunda bazen ayrışıyoruz fakat çoğu zaman menfaatlerimiz örtüşüyor. Bunun gerçekleştiği alanlarda iş birliği derinleştirilebilir ve derinleştirilmelidir" ifadelerini kullandı. Bu sözlerle, değer farklılıklarının olduğu alanlar olsa da pratik iş birliği fırsatlarına vurgu yaptı.

Konuşmasında ayrıca genişleme vizyonunu gündeme taşıyan Stubb, aralarında Türkiye, Azerbaycan, Kanada ve Batı Balkan ülkelerinin bulunduğu genişlemenin birlik için stratejik önemine değindi ve "2040'ta 40 üye devletten oluşan bir AB düşünün" diyerek bu hedefin küresel güç projeksiyonunu artıracağını savundu.

Komisyon ve liderlerin mesajları:

Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Marta Kos, açılışta "Avrupa'nın birleşmesini tamamlama" çağrısı yaptı. Kos, Avrupa'da siyasetin genişleme sürecine geri döndüğüne dikkat çekerek, AB'nin genişleme sürecinde "son 25 yılın en yüksek ilerlemesinin kaydedildiğini" söyledi ve genişlemenin önümüzdeki on yıllarda barış, özgürlük ve refahı güvence altına alacak kapsamlı bir tartışmanın parçası olduğunu belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise uzun yıllardan sonra yeniden "önümüzde gerçek bir genişleme ihtimali" bulunduğunu ifade etti. Von der Leyen, Karadağ'ın katılım müzakerelerinde sonuca yaklaşması, Arnavutluk'un kaydettiği ilerleme ile Moldova ve Ukrayna'nın zorlu koşullara rağmen Avrupa yolunda ilerlemelerine dikkat çekti ve Birliğin daha büyük bir yapı olması ile karar alma süreçlerini hızlandırması gerektiğini vurguladı.

FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI ALEXANDER STUBB (SAĞDA) VE VON DER LEYEN (SOLDA)