Kimsesiz çocukların doğum günü Yüreğimizdeki Işık Projesi ile kutlandı

Yüreğimizdeki Işık Projesi kapsamında doğum günü kutlaması

Hatay Valiliği himayesinde yürütülen Yüreğimizdeki Işık Projesi çerçevesinde, Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'nde devlet himayesindeki çocukların doğum günleri bir araya gelinerek kutlandı. Etkinlik, hem çocuklara özel anlar yaşatmayı hem de toplumsal desteği görünür kılmayı amaçladı.

Programa katılanlar:

Programa; Vali Mustafa Masatlı’nın eşi Esra Masatlı, İl Emniyet Müdürü’nün eşi Esra Yılmaz, İl Jandarma Komutanı’nın eşi Mehtap Şimşek, AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Gül Çalım, ilgili kurum müdürleri ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri katıldı. Katılımcılar, çocuklarla birebir etkileşim kurarak günün anlamını paylaştı.

Kutlamanın içeriği:

Programda öncelikle bir müzik dinletisi gerçekleştirildi ve çocuklarla sohbet edildi. Ardından doğum günü pastasının kesilmesinin ardından çocuklara hediyeler takdim edildi; etkinlik boyunca çeşitli ikramlarda bulunuldu. Kutlama, hem neşeli anlara sahne oldu hem de çocukların kendilerini özel hissetmeleri sağlandı.

HATAY SERDAR DEMİR ÇOCUK EVLERİ SİTESİ’NDE DÜZENLENEN DOĞUM GÜNÜ ETKİNLİĞİNDEN GÖRÜNTÜ.