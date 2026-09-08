Kira sözleşmesini imzalamadan önce: bakım ve onarım masraflarının paylaşımı

Bakım ve onarım sorumluluklarının hukuki çerçevesi

Kiracı ile ev sahibi arasındaki bakım ve onarım yükümlülükleri, uygulamada sıkça uyuşmazlığa yol açıyor. Avukat Mehmet Deniz Akgül, bu konuda Türk Borçlar Kanunu'nun esas belirleyici olduğunu vurguluyor. Kanuna göre olağan temizlik ve bakım giderleri kiracıya, önemli onarım ve yenileme giderleri ise genellikle kiraya verene aittir.

Hangi giderler kiracıya aittir:

Kanun kapsamında günlük kullanım ve küçük onarımlar, örneğin rutin temizlik, küçük tesisat tamiratları veya sıradan bakım işleri kiracının sorumluluğuna girer. Akgül, bu giderlerin olağan nitelikte olduğunda kiracının katlanmak zorunda olduğunu belirtiyor.

Önemli onarım ve yenilemeler:

Buna karşın, üst kat tesisatının sızdırması sonucu doğan zararlar, tesisatın tamamen yenilenmesi, parkelerin değiştirilmesi, mermerlerin kabarması, asansör bakımı, apartmanın komple boyanması veya dış cephe yenilemesi gibi işler önemli bakım ve onarım kategorisinde değerlendirilir ve normal şartlarda kiraya veren tarafından karşılanır.

Sözleşme serbestisi ve imzalamadan önce yapılması gerekenler:

Akgül, Türk Borçlar Kanunu'nun sözleşme serbestisini kabul ettiğini hatırlatıyor: emredici hükümlere ve ahlaka aykırı olmadığı sürece taraflar istedikleri hükümleri koyabilir. Bu nedenle kira sözleşmelerine yazılan maddeler olayın hukuki sonucunu değiştirebilir.

Uzman, vatandaşlara kira sözleşmesini imzalamadan önce bir avukata inceletmelerini tavsiye ediyor. Böylece hem haklar daha iyi korunur hem de ileride çıkabilecek uyuşmazlıkların önüne geçilmiş olur.

Geçmiş ödemeler için hukuki seçenekler:

Eğer sözleşmede bakım ve onarım giderlerinin kiracıya yüklendiğine dair açık bir hüküm yoksa, daha önce kiracının ödediği giderler için de hukuki yollara başvurulabilir. Akgül, bu durumda bir avukata danışarak tazminat talebinde bulunmanın değerlendirilebileceğini belirtiyor.

Sonuç olarak, kiracılar gider yükümlülüklerini netleştirmek için sözleşme maddelerini dikkatle okumalı, tereddüt halinde hukuki destek almalıdır. Aksi takdirde imzalanan hüküm nedeniyle ileride hak mahrumiyeti oluşabilir.

KİRACI İLE EV SAHİBİ ARASINDA SIK SIK ANLAŞMAZLIĞA NEDEN OLAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİNE İLİŞKİN KONUŞAN AVUKAT MEHMET DENİZ AKGÜL