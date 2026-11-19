Oryantasyon programı ve saha çalışması

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen oryantasyon programı tamamlandı. Program kapsamında, ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevli su ürünleri mühendisleri güncel mevzuatın sahadaki uygulamalarına yönelik eğitim aldı ve saha çalışması gerçekleştirdi.

Saha çalışmasında mühendisler, kent genelindeki balık satış noktalarında kontrol ve denetim yaptı. Denetimlerde belgelerin düzenliliği, ürün izlenebilirliği ve satış noktalarının mevzuata uygunluğu değerlendirildi ve tespit edilen eksiklikler not edildi.

Amaç ve beklentiler:

Programın temel hedefi, ilçelerde görev yapan mühendislerin mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmak ve mevzuattaki değişikliklerin denetimlere yansıtılmasını sağlamaktı. Denetimlerin, tüketici sağlığı ile balıkçılık kaynaklarının korunmasına katkı sağlaması amaçlandı.

Yetkililerin değerlendirmesi:

İl Müdürü Murat Genc koordinasyonunda yürütülen programı değerlendiren Genc, sahada görev yapan personelin bilgilerinin güncel tutulmasının önemine vurgu yaptı. Genc, "Bu kapsamda gerçekleştirilen oryantasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Edinilen bilgi ve tecrübelerin sahadaki denetim ve kontrol çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Program sonrasında elde edilen bulguların ilgili birimlerle paylaşılacağı ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik adımların atılacağı belirtildi. Eğitim ve denetim süreçlerinin düzenli tekrarıyla balık satış noktalarında mevzuata uyumun artırılması hedefleniyor.

SİNOP’TA İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİNDE GÖREVLİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİ, GÜNCEL MEVZUATIN SAHADA UYGULANMASINA YÖNELİK ORYANTASYON PROGRAMI KAPSAMINDA BALIK SATIŞ NOKTALARINDA DENETİM YAPTI.