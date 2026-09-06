Kırıkhan'da devrilen hafriyat kamyonu sürücü yaralandı

kaza ve konum:

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı. Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi.

kazanın oluş şekli:

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafriyat kamyonu henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazanın oluş sebebiyle ilgili yetkili makamlardan henüz kesin bir açıklama gelmedi.

müdahale ve güvenlik:

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı.

KIRIKHAN MİMAR SİNAN MAHALLESİ’NDE DEVRİLEN HAFRİYAT KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE YARALI BİR ŞEKİLDE ÇIKARTILDI.